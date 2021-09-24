После крушения вертолета Ка-27 на Камчатке возбуждено уголовное дело

Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-27, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ВСУ СК РФ по тихоокеанскому флоту.

Дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По данным следствия, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени вертолет погранслужбы Ка-27 поднялся в воздух. Приблизительно через 40 минут полета потерялась связь с экипажем. Сразу были организованы поисковые мероприятия. На борту вертолета находились, по разным данным, 3 или 5 человек.

Рано утром 24 сентября пропавший Ка-27 обнаружили на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. Осмотр с воздуха места крушения не показал наличие живых членов экипажа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 18:04
    Гость: stalker

    У нас ни дня без "побед". Буквально на днях Ан-26 упал, а теперь вертолет. Впору задуматься о состоянии нашей авиационной техники.

  2. 24.09.2021, 17:06
    Гость: А строящиеся...

    Про "строящиеся" ты Кужугетовичу напиши,он недавно в суд бумагу отправил на эту тему.Трепач старый.

  3. 24.09.2021, 17:00
    Гость: тд

    Возбудить дело по факту припятствия полетам против природы ...а, заодно против "коммунизма"-предприятий СССР, за плохие-советские летательные аппараты...

  4. 24.09.2021, 16:57
    Гость: тд

    Строят...две с половиной штуки в год?!На экспорт даже не хватает чтобы ,у азиатов на пальмушку выменять...

  5. 24.09.2021, 15:22
    Гость: Пилот

    Современный девиз Росавиации «Не дня без авиа происшествия!» Опять грохнулся на этот раз вертолет КА-27 снова экипаж гору не заметил. Очередной не удачный вылет «на природу» военного руководства, отдохнуть, побухать и поохотится в заповеднике, бухать видимо начали сразу как только оторвались от земли. А до этого глава МЧС в водопад решил нырнуть с друганом. Спасатели еще не успели обломки Ан-26 собрать под Хабаровском а тут новая работа.

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