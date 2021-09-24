После крушения вертолета Ка-27 на Камчатке возбуждено уголовное дело

12:35 24.09.2021

Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-27, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ВСУ СК РФ по тихоокеанскому флоту.

Дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По данным следствия, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени вертолет погранслужбы Ка-27 поднялся в воздух. Приблизительно через 40 минут полета потерялась связь с экипажем. Сразу были организованы поисковые мероприятия. На борту вертолета находились, по разным данным, 3 или 5 человек.

Рано утром 24 сентября пропавший Ка-27 обнаружили на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. Осмотр с воздуха места крушения не показал наличие живых членов экипажа.