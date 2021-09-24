Глава СК заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

В Красноярском крае силовики задержали молодого человека, который готовил нападение на школу. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал он.

По словам главы СК, за последние несколько лет было совершено около десяти нападений на учебные заведения в различных субъектах России.

Бастрыкин добавил, что общественный резонанс, вызванный происшествием в пермском вузе, вызвал желание у некоторых подростков повторить нападение. В связи с этим СК РФ уже проверяет информацию из соцсетей о подготовке атак на учебные заведения.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате происшествия погибли шесть человек, еще более 30 получили ранения. Бекмансурова задержал инспектор ДПС Константин Калинин, он первым прибыл на место преступления. Калинин тяжело ранил студента ответным огнем. Указом Путина полицейский награжден орденом Мужества.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 20:23
    Гость: Во дают

    Теперь они будут каждую неделю заявлять о предотвращении. Поняли на чём ещё можно бабки из бюджета тырить.

  2. 24.09.2021, 19:42
    Гость: Странно в психах злость пылает:

    Жертвы, в жертв они стреляют,
    Не охотясь, например,
    На вампиров из ЕР...

  4. 24.09.2021, 18:14
    Гость: В.

    Следы заметают, то за что отстранили Пермских следователей, а главного отправили в мир иной.

  5. 24.09.2021, 17:54
    Гость: stalker

    А была ли вообще подготовка к нападению, о предотвращении которой Бастрыкин отчитался ? Или он выдает желаемое за действительное на фоне уже состоявшихся нападений в Казани и Перми ? Мол не спим, работаем.

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