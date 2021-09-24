Глава СК заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

16:56 24.09.2021

В Красноярском крае силовики задержали молодого человека, который готовил нападение на школу. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал он.

По словам главы СК, за последние несколько лет было совершено около десяти нападений на учебные заведения в различных субъектах России.

Бастрыкин добавил, что общественный резонанс, вызванный происшествием в пермском вузе, вызвал желание у некоторых подростков повторить нападение. В связи с этим СК РФ уже проверяет информацию из соцсетей о подготовке атак на учебные заведения.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате происшествия погибли шесть человек, еще более 30 получили ранения. Бекмансурова задержал инспектор ДПС Константин Калинин, он первым прибыл на место преступления. Калинин тяжело ранил студента ответным огнем. Указом Путина полицейский награжден орденом Мужества.