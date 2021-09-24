Писатель Захар Прилепин передаст свой мандат Дмитрию Кузнецову
Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За Правду» Захар Прилепин намерен отказаться от депутатского мандата.
«Прилепин передаст свой мандат одному из своих ближайших соратников, Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему региональную группу по Нижегородской области», - сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу партии.
При этом отмечается, что сам Прилепин, входящий в федеральный список партии, планирует сконцентрироваться на занятиях в «Школе губернаторов», в которой уже приступил к обучению.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше."
Для Захара
"Так это ясно, как простая гамма."
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Понял и испугался быть депутатом?
Хорошо писал, а теперь ему не пишется?
Жаль, такой талант пропадает...
пусть идет гуляет, а передавать мандат депутата, т.е. доверие избирателей, по своему усмотрению ему никто не разрешал.
президента такой трюк возможен?
разве это не является обманом избирателей, мошенничеством?
И это всё они называют честным и чистым? Что же тогда является жульничеством по ихнему?