Писатель Захар Прилепин передаст свой мандат Дмитрию Кузнецову

Захар Прилепин на митинге «За честные выборы!»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За Правду» Захар Прилепин намерен отказаться от депутатского мандата.

«Прилепин передаст свой мандат одному из своих ближайших соратников, Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему региональную группу по Нижегородской области», - сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу партии.

При этом отмечается, что сам Прилепин, входящий в федеральный список партии, планирует сконцентрироваться на занятиях в «Школе губернаторов», в которой уже приступил к обучению.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.09.2021, 03:17
    Гость: Губернатор Прилепин?

    "Все говорят: нет правды на земле.
    Но правды нет — и выше."
    Для Захара
    "Так это ясно, как простая гамма."
    ---
    Понял и испугался быть депутатом?
    Хорошо писал, а теперь ему не пишется?
    Жаль, такой талант пропадает...

  2. 24.09.2021, 20:34
    Гость: Не хочет в депутаты,

    пусть идет гуляет, а передавать мандат депутата, т.е. доверие избирателей, по своему усмотрению ему никто не разрешал.

  5. 24.09.2021, 20:19
    Гость: Во даёт

    И это всё они называют честным и чистым? Что же тогда является жульничеством по ихнему?

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