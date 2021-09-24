Писатель Захар Прилепин передаст свой мандат Дмитрию Кузнецову

"Все говорят: нет правды на земле.

Но правды нет — и выше."

Для Захара

"Так это ясно, как простая гамма."

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Понял и испугался быть депутатом?

Хорошо писал, а теперь ему не пишется?

Жаль, такой талант пропадает...