В Нижневартовске мужчина избил врача, осмотревшего его жену-мусульманку

09:42 24.09.2021

На врача в Нижневартовске напал мужчина из-за осмотра его жены-мусульманки.

Врач-дерматолог Владимир Жерноклеев 21 сентября проводил осмотр пациентов. К нему пришла девушка, одетая в хиджаб. Ей было необходимо пройти медосмотр для диспансеризации. Сначала она не хотела, чтобы осмотр проводил мужчина. Тогда врач посоветовал ей обратиться к руководству, чтобы ее осмотрела женщина. В итоге мусульманка согласилась, Жерноклеев осмотрел часть ее живота, после чего девушка ушла, описывает события Znak.com.

Вскоре к доктору в кабинет влетел муж пациентки. Он накинулся на врача и начал его избивать. У медика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. По словам Жерноклеева, за свою практику он осматривал много женщин, в частности мусульманок, однако никогда не возникало подобных ситуаций.

В настоящее время мужчина, напавший на врача, задержан.