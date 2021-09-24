В Нижневартовске мужчина избил врача, осмотревшего его жену-мусульманку
На врача в Нижневартовске напал мужчина из-за осмотра его жены-мусульманки.
Врач-дерматолог Владимир Жерноклеев 21 сентября проводил осмотр пациентов. К нему пришла девушка, одетая в хиджаб. Ей было необходимо пройти медосмотр для диспансеризации. Сначала она не хотела, чтобы осмотр проводил мужчина. Тогда врач посоветовал ей обратиться к руководству, чтобы ее осмотрела женщина. В итоге мусульманка согласилась, Жерноклеев осмотрел часть ее живота, после чего девушка ушла, описывает события Znak.com.
Вскоре к доктору в кабинет влетел муж пациентки. Он накинулся на врача и начал его избивать. У медика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. По словам Жерноклеева, за свою практику он осматривал много женщин, в частности мусульманок, однако никогда не возникало подобных ситуаций.
В настоящее время мужчина, напавший на врача, задержан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не оказывать никакой медицинской помощи муслимам
С добрым утром!
Последнее ты к чему приплел?
Да ничего нового! Во время татаро-монгольского ига было так же...
хоть и христиане, но для нас они еретики.
И патриарха у них нет. У них католикос.