Мужчина напал с топором на посетителей магазина в Москве

15:54 25.09.2021

В Москве мужчина, переодетый в женскую одежду, напал на покупателей магазина "Магнит" с топором.

Инцидент произошел на Каргапольской улице, дом 14. На кадрах видно, как мужчина, одетый в светлое платье, вступил в перепалку с женщиной из-за тележки. Спустя минуту он достал из сумки топор и набросился с ним на посетительницу супермаркета и стоявшего рядом с ней мужчину.

При этом нападавший называл себя Дианой. Его уже задержали. "Диане" 48 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Пострадавших госпитализировали.