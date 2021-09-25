Мужчина напал с топором на посетителей магазина в Москве

В Москве мужчина, переодетый в женскую одежду, напал на покупателей магазина "Магнит" с топором. 

Инцидент произошел на Каргапольской улице, дом 14. На кадрах видно, как мужчина, одетый в светлое платье, вступил в перепалку с женщиной из-за тележки. Спустя минуту он достал из сумки топор и набросился с ним на посетительницу супермаркета и стоявшего рядом с ней мужчину.

При этом нападавший называл себя Дианой. Его уже задержали. "Диане" 48 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Пострадавших госпитализировали. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.09.2021, 17:31
    Гость: #аналаговнет!

    Психи гуляют на воле с топорами переодевшись в баб. Ужос!!!
    Зато оппозиционеров арестовывают только за запись в твиттере...
    С ног на голову... Т.е наоборот...

  3. 25.09.2021, 17:15
    Гость: тд

    Рыночная конкуренция и особенности психики несовершенных созданий Божиих...Горбачев и ко сначала выпустили на волю первую партию "демократов"находившихся на принудильном лечении в соответствующих клиниках(), потом ель цинизм выпустил остальных"жертв репрессий карательной психиатрии кровавого коммунизма"...кто то из потенциального контингента лечебных учреждений особенного профиля дослужился даже до серийного убийцы майора евсюкова и маньяков садистов инспекторов дальнего.

  4. 25.09.2021, 17:01
    Гость: срочно

    ввести лицензирование топоров с прохождением медкомиссии и регистрации в ЛРО.А заодно можно добавить и ножи,вилки,циркули и проч.

Все комментарии (8)
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