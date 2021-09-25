Мужчина напал с топором на посетителей магазина в Москве
В Москве мужчина, переодетый в женскую одежду, напал на покупателей магазина "Магнит" с топором.
Инцидент произошел на Каргапольской улице, дом 14. На кадрах видно, как мужчина, одетый в светлое платье, вступил в перепалку с женщиной из-за тележки. Спустя минуту он достал из сумки топор и набросился с ним на посетительницу супермаркета и стоявшего рядом с ней мужчину.
При этом нападавший называл себя Дианой. Его уже задержали. "Диане" 48 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Пострадавших госпитализировали.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Психи гуляют на воле с топорами переодевшись в баб. Ужос!!!
Зато оппозиционеров арестовывают только за запись в твиттере...
С ног на голову... Т.е наоборот...
психи по всей стране вразнос пошли.
Не к добру это.
Рыночная конкуренция и особенности психики несовершенных созданий Божиих...Горбачев и ко сначала выпустили на волю первую партию "демократов"находившихся на принудильном лечении в соответствующих клиниках(), потом ель цинизм выпустил остальных"жертв репрессий карательной психиатрии кровавого коммунизма"...кто то из потенциального контингента лечебных учреждений особенного профиля дослужился даже до серийного убийцы майора евсюкова и маньяков садистов инспекторов дальнего.
ввести лицензирование топоров с прохождением медкомиссии и регистрации в ЛРО.А заодно можно добавить и ножи,вилки,циркули и проч.
Немного подлечат в дурке и будет хорошим депутатом Едра...