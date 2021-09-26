Якутского шамана Александра Габышева отправили на принудительное лечение

Якутского шамана Александра Габышева отправили на принудительное лечение. До этого момента шаман содержался в СИЗО. Он ждал вступления постановления суда в силу, пишет "Росбалт".

Адвокат шамана Алексей Прянишников отметил, что  информации о том, когда и куда дальше направят шамана, нет.

В последнем слове Габышев сказал, что в своих действиях не видит состава преступления по статьям "Экстремизм" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Шаман отметил, что он лишь ответил сотрудникам Росгвардии на незаконное проникновение в его жилище. Он назвал свое дело политическим и связал его со своими высказываниями о ситуации в России, сообщает РБК.

Габышев в 2019 году в течение нескольких месяцев шел в сторону Москвы для того, чтобы "изгнать Путина".

В сентябре 2019 года его задержали и возбудили против него дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Психиатрическая экспертиза обнаружила у Габышева признаки невменяемости. 26 июля Якутский городской суд направил его на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.09.2021, 23:07
    Гость: EasyLamer

    Видать, совсем каша вместо мозгов у Рулевого, коль шамана боится. В свете этих событий не исключено, что правда то, что Темнейший верит во всю пургу и сам на обряды в тайгу ездит.

  4. 26.09.2021, 22:55
    Гость: Правильно! Что-то шесть цифер в Спортлото практически

    ни один шаман не может угадать...

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