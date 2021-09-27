Крымских чиновников могут ждать отставки в связи с делом Кабанова

Ряд чиновников Крыма могут лишиться своих мест в рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, пишет РИА Новости.

Кабанов курирол ФЦП по развитию полуострова, он был арестован на два месяца по обвинению в хищениях бюджета. Вместе с ним был также арестован министр строительства и архитектуры Михаила Храмова. Оба они были отправлены в отставку. Также в отставку ушел министр транспорта Евгений Исаков. 

Кабанов и Зрамов задержаны в рамках борьбы с коррупцией во властных структурах Крыма.

Отмечается, что в рамках расследования возникли вопросы к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов Крыма. "Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск. Сейчас предстоит установить, какое именно количество эпизодов имело место и в целом круг лиц, которые могут быть причастны", - цитирует агентство слова своего источника. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.09.2021, 15:40
    Гость: ЖЕКА

    Кабанов курирол

    Вместе с ним был также арестован министр строительства и архитектуры Михаила Храмова

    КМ - хотя бы один редактор нужен. Нормальный, а не бакалавр или магистр по эконмике, стилистике и менеджменту

  5. 27.09.2021, 14:04
    Гость: Старый

    А нас то за що? Ой, то есть, почему это тем, в Москвабаде, воровать можно, а в Крыму нельзя? Что за дискриминация такая?

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Выборы-2021: Кремль думает, что опять лихо надул народ
Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым
Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым
Время ли сейчас жить в России?
Кремль. Москва
Выборы-2021 как символ политического тупика, в который зашла Россия
Избранное
Как научиться экономить?
Отрезала голову девочке, отсидела в психбольнице — и на свободу «с чистой совестью»
Китай создал «клон» американской планирующей бомбы JSOW
Вячеслав Петкун подготовил детей в школе тематическими анекдотами
Как трёхкратный чемпион Эстонии по плаванию стал московским чиновником: биография Максима Ликсутова
Откуда взялась Матушка Зерновуха?
«Макрон нуждается в лечении психики»: Эрдоган встал на защиту ислама от «просвещенной» Европы
До конституционного признания животных в России — один шаг?
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
Инвестиции в период коронавирусной истерии
Белорусский ВПК. Критична ли его утрата для России?