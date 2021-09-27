Крымских чиновников могут ждать отставки в связи с делом Кабанова
Ряд чиновников Крыма могут лишиться своих мест в рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, пишет РИА Новости.
Кабанов курирол ФЦП по развитию полуострова, он был арестован на два месяца по обвинению в хищениях бюджета. Вместе с ним был также арестован министр строительства и архитектуры Михаила Храмова. Оба они были отправлены в отставку. Также в отставку ушел министр транспорта Евгений Исаков.
Кабанов и Зрамов задержаны в рамках борьбы с коррупцией во властных структурах Крыма.
Отмечается, что в рамках расследования возникли вопросы к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов Крыма. "Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск. Сейчас предстоит установить, какое именно количество эпизодов имело место и в целом круг лиц, которые могут быть причастны", - цитирует агентство слова своего источника.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кабанов курирол
Вместе с ним был также арестован министр строительства и архитектуры Михаила Храмова
КМ - хотя бы один редактор нужен. Нормальный, а не бакалавр или магистр по эконмике, стилистике и менеджменту
Место проклято ...
дело каменева-зиновьева, дело кабанова.
Питерские обеспечат Крым своими кадрами.
А нас то за що? Ой, то есть, почему это тем, в Москвабаде, воровать можно, а в Крыму нельзя? Что за дискриминация такая?