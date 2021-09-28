ЦППК закупит электрички с зарядкой для самокатов на 395 млрд рублей

09:41 28.09.2021

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) собирается приобрести почти сотню новых электропоездов (более 1 тыс. вагонов) за 142,5 млрд рублей, сообщает РБК.

Согласно конкурсной документации, подвижной состав должен быть новым, иметь бестамбурную компоновку, широкие двери, современные климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, быть полностью адаптированным для проезда маломобильных пассажиров. Поезда должны отвечать современным требованиям комфорта: иметь динамическое освещение, мягкие кресла, места для размещения вендинговых аппаратов, а зарядки должны быть предусмотрены не только для телефонов и ноутбуков, но и для электросамокатов.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, новые поезда будут также трехдверными, что повысит скорость посадки и высадки пассажиров.

В контракт также входят сервисные услуги на 252,8 млрд рублей. Таким образом общая сумма контракта может составить 395,3 млрд рублей.

Кроме того, договором предусмотрена поставка поездов сразу с контрактом жизненного цикла, что означает, победитель конкурса будет отвечать также за полное обслуживание составов на протяжении всего срока эксплуатации (40 лет).

Сроки поставки подвижного состава будут разбиты на три периода:

в марте—декабре 2022 года ЦППК хочет получить 25 электропоездов, состоящих из вагонов с двумя входными дверьми с каждой стороны;

в марте—декабре 2023 года оператор будет ждать 37 электропоездов, состоящих из вагонов с тремя входными дверьми с каждой стороны;

в январе—сентябре 2024 года ЦППК рассчитывает принять еще 33 электропоезда, тоже в трехдверном исполнении вагонов.

Контрактуемый подвижной состав будет перевозить пассажиров на Московских центральных диаметрах.