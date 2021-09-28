ЦППК закупит электрички с зарядкой для самокатов на 395 млрд рублей

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) собирается приобрести почти сотню новых электропоездов (более 1 тыс. вагонов) за 142,5 млрд рублей, сообщает РБК.

Согласно конкурсной документации, подвижной состав должен быть новым, иметь бестамбурную компоновку, широкие двери, современные климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, быть полностью адаптированным для проезда маломобильных пассажиров. Поезда должны отвечать современным требованиям комфорта: иметь динамическое освещение, мягкие кресла, места для размещения вендинговых аппаратов, а зарядки должны быть предусмотрены не только для телефонов и ноутбуков, но и для электросамокатов.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, новые поезда будут также трехдверными, что повысит скорость посадки и высадки пассажиров. 

В контракт также входят сервисные услуги на 252,8 млрд рублей. Таким образом общая сумма контракта может составить 395,3 млрд рублей. 

Кроме того, договором предусмотрена поставка поездов сразу с контрактом жизненного цикла, что означает, победитель конкурса будет отвечать также за полное обслуживание составов на протяжении всего срока эксплуатации (40 лет).

Сроки поставки подвижного состава будут разбиты на три периода:

в марте—декабре 2022 года ЦППК хочет получить 25 электропоездов, состоящих из вагонов с двумя входными дверьми с каждой стороны;
в марте—декабре 2023 года оператор будет ждать 37 электропоездов, состоящих из вагонов с тремя входными дверьми с каждой стороны;
в январе—сентябре 2024 года ЦППК рассчитывает принять еще 33 электропоезда, тоже в трехдверном исполнении вагонов.

Контрактуемый подвижной состав будет перевозить пассажиров на Московских центральных диаметрах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 15:21
    Гость: Гусь

    Посмеялся от души. Какой только бред не придумают наши чиновники :) Электросамокат это вам не телефон. Хороший электросамокат заряжается минимум 3-4 часа. Это куда надо уехать на электричке, чтобы его зарядить? Или сколько кругов сделать на той же электричке?

  2. 28.09.2021, 14:02
    Гость: www

    Батарея электросамоката, опасная штука в салоне поезда. На Диком западе, бочки с порохом в пассажирский вагон не заносили, но мы идем в ногу со веменем.

  3. 28.09.2021, 10:54
    Гость: Добрый селянин

    Давно пора ввести госрегистрацию этих электродрандулетов, с выдачей номеров. Учить ездить и выдавать "права", страховки и здоровенный красный восклицательный знак на спину с надписью "ОСОБО ОПАСЕН НА ДОРОГАХ!!!"

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