Замгендиректора НПО им. Лавочкина получил 16 лет колонии по делу о хищении

Фемида

Химкинский городской суд Московской области приговорил замгендиректора ФГУП "НПО имени Лавочкина" генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Сергея Солодовникова к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества с использованием своего служебного положения"), сообщает ТАСС.

Как установил суд, Солодовников создал преступную группу с целью хищения денег, которые были выделены на выполнение гособоронзаказа. Для этого с января 2012 по февраль 2014 года руководители НПО заказывали и оплачивали в ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР десятки различных исследований и изысканий, которые проводили якобы в интересах ФГУП. На самом деле исследования не проводились, а заказы на них использовались для хищения денег.

Подельников осужденного также приговорили к длительным срокам заключения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.09.2021, 15:00
    Гость: Бывалый

    А почему он один должен отдуватся? А все его кремлевские подельники в стороне, опять не поделился с кремлем. Сколько раз уже говорилось, украл отдай кремлю половину формула 50/50 и никаких вопросов не будет. Занеси в приемную коробку с налом или банковскую карочку с кодом для шефа и оставь, они дальше знают что делать не впервой. Они же знают кто и сколько украл везде уши, скрытые камеры и стукачи.

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