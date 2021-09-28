Замгендиректора НПО им. Лавочкина получил 16 лет колонии по делу о хищении

12:43 28.09.2021

Химкинский городской суд Московской области приговорил замгендиректора ФГУП "НПО имени Лавочкина" генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Сергея Солодовникова к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества с использованием своего служебного положения"), сообщает ТАСС.

Как установил суд, Солодовников создал преступную группу с целью хищения денег, которые были выделены на выполнение гособоронзаказа. Для этого с января 2012 по февраль 2014 года руководители НПО заказывали и оплачивали в ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР десятки различных исследований и изысканий, которые проводили якобы в интересах ФГУП. На самом деле исследования не проводились, а заказы на них использовались для хищения денег.

Подельников осужденного также приговорили к длительным срокам заключения.