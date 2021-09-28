Замгендиректора НПО им. Лавочкина получил 16 лет колонии по делу о хищении
Химкинский городской суд Московской области приговорил замгендиректора ФГУП "НПО имени Лавочкина" генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Сергея Солодовникова к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества с использованием своего служебного положения"), сообщает ТАСС.
Как установил суд, Солодовников создал преступную группу с целью хищения денег, которые были выделены на выполнение гособоронзаказа. Для этого с января 2012 по февраль 2014 года руководители НПО заказывали и оплачивали в ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР десятки различных исследований и изысканий, которые проводили якобы в интересах ФГУП. На самом деле исследования не проводились, а заказы на них использовались для хищения денег.
Подельников осужденного также приговорили к длительным срокам заключения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И скоро выйдет
А почему он один должен отдуватся? А все его кремлевские подельники в стороне, опять не поделился с кремлем. Сколько раз уже говорилось, украл отдай кремлю половину формула 50/50 и никаких вопросов не будет. Занеси в приемную коробку с налом или банковскую карочку с кодом для шефа и оставь, они дальше знают что делать не впервой. Они же знают кто и сколько украл везде уши, скрытые камеры и стукачи.
расстрелять надо было за измену родине
Вот бы и в Латвии такое.