Forbes назвал самые пострадавшие в пандемию частные компании

Авиаперевозки названы самой пострадавшей отраслью в пандемийный 2020 год, следует из рейтинга Forbes «200 крупнейших частных компаний России — 2021».

Так, в десятку компаний, которые больше всех сократили выручку в 2020 году, вошли три авиаперевозчика: «Сибирь» (бренд S7, снижение на 41,7%), «Уральские авиалинии» (минус 38,6%) и Utair (минус 32,4%).

В десятке пострадавших также оказались четыре компании из нефтегазовой отрасли: «ФортеИнвест» (минус 41%), Новошахтинский завод нефтепродуктов (минус 40,9%), «Нефтиса» (минус 31,6%) и «Сургутнефтегаз» (минус 31,6%).

Всего с отрицательной динамикой 2020 год отработали 78 компаний из 200 участников рейтинга, тогда как в 2019 году таких было 55.

Лучший показатель по росту выручки — у крупнейшего в России частного строителя подводных нефтегазовых трубопроводов — компании «Межрегионтрубопроводстрой». Она увеличила в 2020 году выручку почти на 190%, до 49,2 млрд руб.

По объему выручки рейтинг традиционно возглавила нефтяная компания ЛУКОЙЛ — 5,64 трлн руб., что на 28% меньше, чем годом ранее. Следом за ней идет торговая компания X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») с выручкой 1,98 трлн руб (плюс 14%). Третье место в рейтинге занимает «Магнит» (1,55 трлн руб., плюс 13,5%). Также в десятку компаний по объему выручки в 2020 году вошли «Норникель», «Сургутнефтегаз», ГК «Мегаполис», «Татнефть», НОВАТЭК, Evraz и НЛМК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.09.2021, 14:40
    Гость: Старый

    Ничего, скоро биржи посыпятся и "пострадавших" будет столько, что всей бумаги мира этому вашему Forbes не хватит, чтобы просто их перечислить. Паразиты обуяли мир. Вот пусть и дохнут.

  2. 30.09.2021, 12:25
    Гость: предсказатель Грыша

    Бедная страна, ни одной компании производящей продукцию , одни спекулянты почему то недр страны .Не вижу света в конце тонеля, беги Грыша беги.

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