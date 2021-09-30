Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей

08:33 30.09.2021

Счетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей.

"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК", - говорится в документе.

В Счетной палате подчеркнули, что затраты на сборы ребенка в школу в целом по стране по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку, что эквивалентно 35-ти и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

Также ведомство предложило внести изменения в сроки использования маткапитала. Сейчас, до исполнения ребенку трех лет полагающиеся родителям средства можно использовать на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты. Однако, считают в ведомстве, следует также разрешить тратить маткапитал на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию.

Новая мера затронула бы свыше 1,5 миллиона человек, заявили в Счетной палате.