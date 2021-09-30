Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей

Счетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей. 

"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК", - говорится в документе.

В Счетной палате подчеркнули, что затраты на сборы ребенка в школу в целом по стране по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку, что эквивалентно 35-ти и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

Также ведомство предложило внести изменения в сроки использования маткапитала. Сейчас, до исполнения ребенку трех лет полагающиеся родителям средства можно использовать на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты. Однако, считают в ведомстве, следует также разрешить тратить маткапитал на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию.

Новая мера затронула бы свыше 1,5 миллиона человек, заявили в Счетной палате.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.09.2021, 14:12
    Гость: личный опыт

    Не понял насчет туалетной бумаги... Есть угроза дефицита? Этот вопрос очень актуален для меня. Прошу прояснить.

  2. 30.09.2021, 14:09
    Гость: выплаты запатентованы

    Обычно президент предлагает бедным выплаты,а здесь счетная палата вылезла с предложением.
    Администрация президента должна указать счетоводам их место.

  3. 30.09.2021, 11:59
    Гость: Скептик

    Уровень жизни населения должен быть таким, чтобы не было потребности в нищенских подачках от властей.
    Кстати, за счет упертых у населения же денег.
    Олигархат-то у нас налогонеприкасаем!

  4. 30.09.2021, 11:57
    Гость: Кержак

    А не лучше бы было вместо подачек сделать достойную зарплату родителям, чтобы не побирались.

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