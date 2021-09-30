Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Счетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.
В ведомстве напомнили, что в 2021 году президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей.
"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК", - говорится в документе.
В Счетной палате подчеркнули, что затраты на сборы ребенка в школу в целом по стране по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку, что эквивалентно 35-ти и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.
Также ведомство предложило внести изменения в сроки использования маткапитала. Сейчас, до исполнения ребенку трех лет полагающиеся родителям средства можно использовать на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты. Однако, считают в ведомстве, следует также разрешить тратить маткапитал на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию.
Новая мера затронула бы свыше 1,5 миллиона человек, заявили в Счетной палате.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не понял насчет туалетной бумаги... Есть угроза дефицита? Этот вопрос очень актуален для меня. Прошу прояснить.
Обычно президент предлагает бедным выплаты,а здесь счетная палата вылезла с предложением.
Администрация президента должна указать счетоводам их место.
Уровень жизни населения должен быть таким, чтобы не было потребности в нищенских подачках от властей.
Кстати, за счет упертых у населения же денег.
Олигархат-то у нас налогонеприкасаем!
А не лучше бы было вместо подачек сделать достойную зарплату родителям, чтобы не побирались.
опять комментаторов не устраивает новость)))))