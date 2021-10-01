ФСБ утвердила данные, за намеренную передачу которых можно стать иноагентом
ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.
Как пишет РИА Новости, перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур; данные о морально-психологическом климате в российской армии; сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.
Также в перечне - информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники; данные о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники (за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе); сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; данные об импорте продукции двойного назначения, применяемой, в том числе, в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.
Большая часть перечня касается "Роскосмоса". Как следует из документа, к сведениям, не подпадающим под категорию государственной тайны, относится информация о финансовом состоянии "Роскосмоса" и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.
Помимо этого, в список включены сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Также значатся данные о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да с чего Вы взяли, что эта информация запрещена? Публиковать её может кто угодно, она не составляет государственной тайны. Единственное требование в том, что если данная информация публикуется по заказу и на деньги иностранных организаций, то это должно быть указано в публикации. Что Вас не устраивает?
Если журналист не нарушает закона о гостайне и не получает гонорар из-за рубежа, то никаких претензий к нему нет.
Не мешало бы и Роскомнадзору сделать обязательным указание страны, из которой приходят комментарии в соцсетях. Думаю, тогда на этом форуме значительно убавилось бы количество "борцунов с режымом", представляющихся коренными россиянами. Стало бы намного понятнее, какие цели в действительности преследует тот или иной комментатор.
Неужели еще не все секреты передали или вывезли на Запад? В 90-е лично министр бакатин что никаких секретов у России нет. А другой министр крипто-троцкист Козырев также в ранге министра, сегодня проживающий в Америке, публично и прямо заявлял что у России вообще нет своих национальных интересов.
Если вы хотите ознакомиться с аналитическими статьями российских военных экспертов, то зайдите на сайт "Военное обозрение". Там зачастую содержатся статьи, посвященные слабым сторонам нашей обороны в связи с принятием на вооружение странами НАТО тех или иных видов оружия. Содержатся статьи, посвященные слабым сторонам принимаемых у нас на вооружение кораблям, самолетам и иной техники. Чем не информация, попадающая в список запрещенной ? А между тем, сайт считается вполне себе патриотическим и денег из-за границы не получает. Вот и делайте вывод. Будут к нему претензии со стороны ФСБ или нет ? Думается, что будут.
Да пофигу, что будут писать иностранцы. Когда я их читаю, я понимаю, какую цель они преследуют той или иной публикацией и представляю степень достоверности информации.
Другое дело российские журналисты. Я должен знать, свои мысли он выражает, или те, за которые ему заплатили наши "заклятые партнёры". В зависимости от этого я и буду оценивать информацию. Принцип "CUI PRODEST"(кому выгодно) является универсальным, и его никто не отменял.
Если Вы не видите разницы, то Вы должны одинаково доверять, например, информации украинского Гордона и российского Соловьева. Это так?
Скоро единственными разрешенными словами, за которые нельзя схлопотать статус какого нибудь там ахента, станут диалоги из Кин-Дза-Дзы... Вроде:
- Я ОЧЕНЬ люблю ПэЖэ..
- А я его еще БОЛЬШЕ Ку! ©