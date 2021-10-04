Песков не увидел «ничего особенного» в данных расследования об офшорах

13:54 4.10.2021

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не увидели «ничего особенного» в расследовании Международного консорциума журналистских расследований «архив Пандоры» об офшорных активах чиновников из разных стран.

«Честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там вроде будет продолжаться публикация. Но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам хорошо известна. Мы знаем откуда они берут информацию, как они берут информацию», — сказал пресс-секретарь главы государства. Песков уточнил, что «единственное, что действительно бросается в глаза» – это демонстрация того, какое государство является крупнейшей в мире офшорной лагуной и налоговой лагуной — это США.

При этом, по словам официального представителя Кремля, это совсем не коррелируется с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходами налогов, отмыванием средств. «Но реальность такова, мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лагуна – это Соединенные Штаты»», — подчеркнул Песков. Он также ответил на вопрос журналистов, нуждается ли эта информация в проверке: «Сначала должно что-то появится. Понимаете пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И, конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть какая-то серьезная публикация все-таки».

Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны. Архив озаглавлен как Pandora Papers («Досье Пандоры»). Среди россиян в «Досье Пандоры», в частности, упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, председатель правления Сбербанка Герман Греф, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и др.