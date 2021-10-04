Песков не увидел «ничего особенного» в данных расследования об офшорах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не увидели «ничего особенного» в расследовании Международного консорциума журналистских расследований «архив Пандоры» об офшорных активах чиновников из разных стран.
«Честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там вроде будет продолжаться публикация. Но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам хорошо известна. Мы знаем откуда они берут информацию, как они берут информацию», — сказал пресс-секретарь главы государства. Песков уточнил, что «единственное, что действительно бросается в глаза» – это демонстрация того, какое государство является крупнейшей в мире офшорной лагуной и налоговой лагуной — это США.
При этом, по словам официального представителя Кремля, это совсем не коррелируется с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходами налогов, отмыванием средств. «Но реальность такова, мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лагуна – это Соединенные Штаты»», — подчеркнул Песков. Он также ответил на вопрос журналистов, нуждается ли эта информация в проверке: «Сначала должно что-то появится. Понимаете пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И, конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть какая-то серьезная публикация все-таки».
Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны. Архив озаглавлен как Pandora Papers («Досье Пандоры»). Среди россиян в «Досье Пандоры», в частности, упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, председатель правления Сбербанка Герман Греф, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и др.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По мере обнаружения журналистами новых фактов, будут говорить, что об этом знала вся Россия, просто чернь бухая вчерашний день не помнит.
Ворон ворону,глаз не выклюет.
Главное воспитать новое поколение в толерантности , в том числе и к " ошибкам" с капиталами в офышорах. А там можно и на заслуженный отдых.
А сколько этих и подобных признаний будет спустя уже небольшое время!
А кто лишать - то будет? Не ты ли?