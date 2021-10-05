Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

11:59 5.10.2021

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Причину ухода она не уточнила.

«Антон Германович сейчас находится на изоляции. <...> Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции», - цитирует РБК слова Матвиенко.

Напомним, в сентябре на самоизоляцию также уходил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что среди его окружения несколько десятков человек заразились коронавирусом, в том числе адъютант, с которым Путин по собственным словам «работал с утра до вечера».