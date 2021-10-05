Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

Антон Силуанов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Причину ухода она не уточнила.

«Антон Германович сейчас находится на изоляции. <...> Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции», - цитирует РБК слова Матвиенко.

Напомним, в сентябре на самоизоляцию также уходил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что среди его окружения несколько десятков человек заразились коронавирусом, в том числе адъютант, с которым Путин по собственным словам «работал с утра до вечера».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 05.10.2021, 15:49
    Гость: Ну прикиньте!

    При товарище Сталине, могло такое происходить?
    Каждый гос служащий себе царёк.

Все комментарии (15)
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