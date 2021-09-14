Владимир Путин ушел на самоизоляцию
В телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент РФ Владимир Путин заявил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции и примет участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.
«С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференцсвязи», - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее Владимир Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы ковидом. «Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас очень много людей болеет» - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
он когда говорит, то всё происходит с точностью наоборот. Хотя может и задумал что то курилка
забыл обнулить
Подобрал же президент!
Выборов-то накануне
Распускать ему ли нюни?
головы прячут.
А может в запой пошёл. С кем поведёшься, как говорится ... С ЕБНом то они знатно квасили. Не зря тот этого преемником сделал. Знал Беня, что этот не подкачает.