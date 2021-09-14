Владимир Путин ушел на самоизоляцию

12:30 14.09.2021

В телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент РФ Владимир Путин заявил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции и примет участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

«С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференцсвязи», - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы ковидом. «Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас очень много людей болеет» - добавил он.