«Солдатские матери» прекратили работу с военнослужащими из-за приказа ФСБ
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работать с военнослужащими - и контрактниками, и призывниками - из-за приказа Федеральной службы безопасности о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны, сообщает РБК со ссылкой на заявление организации.
На минувшей неделе ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ из 60 пунктов, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.
Среди таких сведений - информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур, данные о морально-психологическом климате в российской армии, сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.
«К сожалению, принятый перечень накладывает серьезные ограничения на работу нашей организации. <…> Прежде всего это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление», — говорится в заявлении «Солдатских матерей».
На это заявление отреагировали в «Комитете солдатских матерей». Организация продолжит свою работу в обычном режиме, она не имеет никакого отношения к «Солдатским матерям Санкт-Петербурга», заявил ее юрист Александр Латынин.
«Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» ранее признавалась иностранным агентом, никакого отношения к «Комитету солдатских матерей» они не имеют. Эта организация немного лукавит, когда утверждает, что иноагентом можно стать только из-за рассказов о морально-психологическом состоянии вооруженных сил Российской Федерации. Это не так. Они забыли упомянуть главное основание — вливание денежных средств от иностранных государств, граждан на расчетный счет организации», — сказал Латынин «Газете.Ru».
Комментарии читателей Оставить комментарий
У РФ нет армии, желающей защищать эту самую РФ, рулон конституции, заплесневелых генералов и царьков-академиков.
Так что если НАТО пустит в ход паспортные столы дальнего действия, и начнет раздавать грин-карты США, блу-карты Германии или ВНЖ Турции (интересно дагестано-кадыровцам) или ВНЖ Польши (зайдет беларусам). То от армии РФ останутся только брошенные сапоги и пустые канистры.
Это касается ВСЕХ частей независимо от дислокации. Ибо лучше быть 2-м сортом там, чем 4-м сортом здесь:
1-й = Прикормыши кооператива Озеро
2-й = Генералы и региональные царьки
3-й = Народ, уже способный дать в морду
4-й = солдатики и заключенные.
Просто у некоторых из солдат звёздная болезнь
Однако!
Жмут, давят со всех сторон.
Даже в СССР так не было. Но там и защищать солдатов от солдатов так активно не приходилось.
после захвата России гномиками в 1917м, в стране Права граждан определяет не конституция, красноперая вчк по инструкциям с запада.