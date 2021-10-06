«Солдатские матери» прекратили работу с военнослужащими из-за приказа ФСБ

16:38 6.10.2021

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работать с военнослужащими - и контрактниками, и призывниками - из-за приказа Федеральной службы безопасности о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны, сообщает РБК со ссылкой на заявление организации.

На минувшей неделе ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ из 60 пунктов, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.

Среди таких сведений - информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур, данные о морально-психологическом климате в российской армии, сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.

«К сожалению, принятый перечень накладывает серьезные ограничения на работу нашей организации. <…> Прежде всего это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление», — говорится в заявлении «Солдатских матерей».

На это заявление отреагировали в «Комитете солдатских матерей». Организация продолжит свою работу в обычном режиме, она не имеет никакого отношения к «Солдатским матерям Санкт-Петербурга», заявил ее юрист Александр Латынин.

«Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» ранее признавалась иностранным агентом, никакого отношения к «Комитету солдатских матерей» они не имеют. Эта организация немного лукавит, когда утверждает, что иноагентом можно стать только из-за рассказов о морально-психологическом состоянии вооруженных сил Российской Федерации. Это не так. Они забыли упомянуть главное основание — вливание денежных средств от иностранных государств, граждан на расчетный счет организации», — сказал Латынин «Газете.Ru».