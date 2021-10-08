МВД по поручению Путина подготовит новый порядок въезда и выезда из страны

Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

Министерство внутренних дел готовит новый порядок въезда в Россию и выезда из страны, это займет несколько месяцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Он отметил, что замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру.

"Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно, визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности", - сказал глава МИД России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.10.2021, 18:47
    Гость: Гость

    Дождались. Прощай, вольница 2000-х, прощай, средний класс. Общество будет четко поделено по-платоновской иерархии- хозяева,надсмотрщики, рабы. Рабам(90% населения РФ) загранку перекроют . По Европам и Америкам будут ездить хозяева, и иногда надсмотрщики(силовики). В виде поощрения. А нам, рабам(простым людям) остаются Сочи и Крым…

  4. 08.10.2021, 18:33
    Гость: Анна

    Это не том,чтобы был порядок. Это о том,чтобы заезжали нужные им люди и завозили,что им надо

  5. 08.10.2021, 17:24
    Гость: Таки,

    сомневаюсь я, что нечто путное может родиться в недрах чиновных. Только и умеют, что «тащить и не пущать».

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