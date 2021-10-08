МВД по поручению Путина подготовит новый порядок въезда и выезда из страны
Министерство внутренних дел готовит новый порядок въезда в Россию и выезда из страны, это займет несколько месяцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".
Он отметил, что замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру.
"Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно, визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности", - сказал глава МИД России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если въезда наших .... и выезда чиновньиевого г.......? Зачем&
Это шо, намёк на выездные визы?
Дождались. Прощай, вольница 2000-х, прощай, средний класс. Общество будет четко поделено по-платоновской иерархии- хозяева,надсмотрщики, рабы. Рабам(90% населения РФ) загранку перекроют . По Европам и Америкам будут ездить хозяева, и иногда надсмотрщики(силовики). В виде поощрения. А нам, рабам(простым людям) остаются Сочи и Крым…
Это не том,чтобы был порядок. Это о том,чтобы заезжали нужные им люди и завозили,что им надо
сомневаюсь я, что нечто путное может родиться в недрах чиновных. Только и умеют, что «тащить и не пущать».