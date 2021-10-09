В Оренбуржье от отравления суррогатным алкоголем умерли 26 человек

12:23 9.10.2021

В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем погибли 26 человек. Еще 28 человек пострадали, но остались живы.

"Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме", — сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.

По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших метанола, в некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.

Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним уже задержали шесть подозреваемых. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.

Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.