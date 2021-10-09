В Оренбуржье от отравления суррогатным алкоголем умерли 26 человек

© KM.RU, Алексей Белкин

В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем погибли 26 человек. Еще 28 человек пострадали, но остались живы.

"Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме", — сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. 

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.

По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших метанола, в некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.

Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним уже задержали шесть подозреваемых. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.

Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.10.2021, 13:26
    Гость: ?

    Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции...
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    И к какой диаспоре принадлежит этот молодой бизнесмен-отравитель?

  2. 09.10.2021, 13:20
    Гость: Подняли цены на спиртное?

    Борьба с алкоголизмом возможна только на добровольной основе.

  3. 09.10.2021, 13:20
    Гость: www

    Продавали в разнои таре в разных местах. Если одно из разных мест, это магазин или кафе, владельцы как сообщники должны загреметь в друшлак.

  4. 09.10.2021, 13:13
    Гость: Что тут скажешь?

    Людей жалко!
    Надо вводить смертную казнь и не оглядываться на то, что скажут паразиты в Совете Европы.
    Расстреливать гадов отравителей как делают КИТАЙСКИЕ ТОВАРИЩИ!
    --
    Александр из Берлина

  5. 09.10.2021, 12:59
    Гость: личный опыт

    Правильный подход за такое - собрать всех виновных поставить вместе к стенке и из пулемета, желательно публично и с трансляцией по ТВ.
    Но наши либерастические власти, которые пресмыкаются перед пасе и прочими обсе на такое не способны.
    Они могут только пилить, откатывать, надувать щеки.
    Тьфу на либерастов.

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