Число погибших в результате отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 29

17:57 9.10.2021

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось с 26 до 29.

"Следственными органами СК России продолжается расследование уголовных дел по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области. На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - цитирует ТАСС сообщение СК РФ.

В ведомстве добавили, что по этому делу задержаны девять человек. По данным СК, на основном складе в Орске была также обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

По информации пресс-службы правительства Оренбургской области, число пострадавших увеличилось с 28 до 31. На лечении в стационарах на востоке региона находятся 23 человека, пятеро из них - в тяжелом состоянии (на аппаратах ИВЛ). Трое пациентов переведены в диализный центр города Новотроицка для проведения гемодиализа. Восемь пациентов выписаны и продолжают проходить лечение амбулаторно.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство.