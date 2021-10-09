Число погибших в результате отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 29

© KM.RU, Алексей Белкин

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось с 26 до 29. 

"Следственными органами СК России продолжается расследование уголовных дел по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области. На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - цитирует ТАСС сообщение СК РФ.

В ведомстве добавили, что по этому делу задержаны девять человек. По данным СК, на основном складе в Орске была также обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

По информации пресс-службы правительства Оренбургской области, число пострадавших увеличилось с 28 до 31. На лечении в стационарах на востоке региона находятся 23 человека, пятеро из них - в тяжелом состоянии (на аппаратах ИВЛ). Трое пациентов переведены в диализный центр города Новотроицка для проведения гемодиализа. Восемь пациентов выписаны и продолжают проходить лечение амбулаторно.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.10.2021, 00:19
    Гость: Бобер

    То арбузы, то пойло. К падению авиации уже привык. Похоже мы прошли тот рубеж, после которого сыпется уже все подряд.

  3. 09.10.2021, 23:24
    Гость: blog2038,.

    В 1981-м в учебке в Печах был анологичный случай после массового отравления метиловым спиртом - кто-то умер, кто-то ослеп, и т.д.

  5. 09.10.2021, 23:13
    Гость: Мастер

    А кто конкретно изготовил это пойло? Все знали что это левняк и закрывали глаза, все кто был в доле.

Все комментарии (15)
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