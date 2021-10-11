Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП в Сочи
Ксения Собчак заявила, что в Сети ее неоправданно «пытались уличить» в безразличии к тем, кто пострадал в ДТП в Сочи, и в том, что ее Maybach «гнал» по трассе в попытке успеть в сочинский аэропорт.
ДТП произошло около 21:00 на трассе Адлер - Альпика Сервис: «в лоб» столкнулись автомобили Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, и Volkswagen. На месте аварии от полученных травм скончалась одна из пассажирок Volkswagen. Позже, по данным сайта РЕН ТВ, в больнице умерла еще одна пассажирка данного автомобиля. Врачи продолжают бороться за жизнь водителя.
«Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой <…> дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи», - цитирует слова Собчак «Росбалт».
Также она назвала случившееся «горем, невольными участниками которого мы стали».
Собчак также рассказала, что она «полетела домой к семье», так как «не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами». По ее мнению, «стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом» - чтобы россияне потом написали, что знаменитость осталась на месте происшествия и ничего не сделала, является бредом.
Ранее водитель машины, в которую врезался лимузин с Собчак, рассказал, что водитель и пассажиры Mercedes вышли из салона только через 5-10 минут после ДТП и сразу пересели в другое такси. По словам мужчины, они не пытались помочь раненым.
Водитель Собчак был отпущен под подписку о невыезде.
Также Собчак потребовала от соотечественников прекратить распространять ложь о ее роли в смертельной дорожной аварии.
«Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду - знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки (АП, администрация президента России - прим. «Росбалта»), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова (актер совершил ДТП со смертельным исходом, сейчас находится в колонии - прим.ред), не буду», - заявила она.
«Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу», - рассказала она. По ее словам, она «лежит дома» в Москве, а накануне «днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение» мозга.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Собчак не была за рулем, но она была свидетелем при аварии с двумя смертями. Разве по Закону она не должна была допрошена под протокол представителями правоохранительных органов? А она покинула место, где было совершено преступление.
Органы пусть расследуют и не боятся громких фамилий. Этого Народ требует. И точка!
А это как ево, любите врагов своих...знакомое такое. Шизанулись совсем уже сионисты - нацисты, видать. Интеллектуально не развиваетесь, все еще ветхозаветным для русских трясете.
Кому нужно пиарить Собчак и с какой целью? Ясно какую роль она играет в "культурной" и политической жизни Москвы и если бы ее в детстве гарант не качал на своих коленях и не угощал мороженным,то никто бы даже не обратил вниманию общем-то обычную личность либеральной тусовки города. Она просто фигура из прошлого гаранта и давайте не будем клевать приманку либерастии для обывателей о якобы этой значительной фигуры среди окружения гаранта. Сам Собчак был действительно яркой личностью и одним из лидеров 5-ой колонны и сделал много для разрушения СССР и победы ельцинской мафии. Ее мама тоже известная фигура среди верхов,но зато она умна и в отличие от своей дочери часто высказывала даже патриотические слова а поэтому уже властью задвинута в тень.
Такая авария могла произойти с любым человеком и не нужно винить лощадку в ДТП. У "Ксюши" и без этого есть много скандалов и она этим зарабатывает на жизнь.
Судя по видео ДТП произошло на участке, на котором запрещен обгон (сплошная осевая) и ограничена скорость движения (на дорожном полотне знак 60). Вы считаете, что пассажир не отвечает за водителя, но инстинкт самосохранения он должен иметь. Не могу утверждать, что Собчак требовала от водителя нестись по трассе с нарушением правил, но то, что она и не пыталась остановить его - это однозначно.
Ну а то, что смоталась с места ДТП - так оно и понятно: элементарного сочувствия к ближнему ноль, всё только о себе любимой. Поведение типа: "Я тут не причем, отстаньте от меня все". Короче, абсолютно лишний на земле человек.
совесть у нарусовых? Фашиствующие либерасты..