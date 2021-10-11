Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП в Сочи

11:30 11.10.2021

Ксения Собчак заявила, что в Сети ее неоправданно «пытались уличить» в безразличии к тем, кто пострадал в ДТП в Сочи, и в том, что ее Maybach «гнал» по трассе в попытке успеть в сочинский аэропорт.

ДТП произошло около 21:00 на трассе Адлер - Альпика Сервис: «в лоб» столкнулись автомобили Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, и Volkswagen. На месте аварии от полученных травм скончалась одна из пассажирок Volkswagen. Позже, по данным сайта РЕН ТВ, в больнице умерла еще одна пассажирка данного автомобиля. Врачи продолжают бороться за жизнь водителя.

«Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой <…> дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи», - цитирует слова Собчак «Росбалт».

Также она назвала случившееся «горем, невольными участниками которого мы стали».

Собчак также рассказала, что она «полетела домой к семье», так как «не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами». По ее мнению, «стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом» - чтобы россияне потом написали, что знаменитость осталась на месте происшествия и ничего не сделала, является бредом.

Ранее водитель машины, в которую врезался лимузин с Собчак, рассказал, что водитель и пассажиры Mercedes вышли из салона только через 5-10 минут после ДТП и сразу пересели в другое такси. По словам мужчины, они не пытались помочь раненым.

Водитель Собчак был отпущен под подписку о невыезде.

Также Собчак потребовала от соотечественников прекратить распространять ложь о ее роли в смертельной дорожной аварии.

«Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду - знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки (АП, администрация президента России - прим. «Росбалта»), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова (актер совершил ДТП со смертельным исходом, сейчас находится в колонии - прим.ред), не буду», - заявила она.

«Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу», - рассказала она. По ее словам, она «лежит дома» в Москве, а накануне «днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение» мозга.