Конфликт в дагестанской школе закончился убийством девятиклассника

17:36 11.10.2021

Конфликт детей в дагестанской школе закончился убийством девятиклассника, на которого напал одноклассник с ножом.

Как сообщает телеграм-канал Baza, ученики Асанали и Джабраил вышли за школу на обычную школьную стрелку. Но внезапно Асанали достал нож и ударил одноклассника в сердце. Джабраил смог отбежать, но ранение оказалось серьезным – пострадавшего доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Нападавший задержан и доставлен в полицию. По его словам, нож он купил около года назад и оставил его в куртке, в которой пришел на учебу, поэтому во время разборок решил использовать оружие.

Возбуждено несколько уголовных дел: на директора школы и его заместителя – за халатность, а также на руководство ЧОПа, охранявшего школу – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.