Конфликт в дагестанской школе закончился убийством девятиклассника

Нож в руке

Конфликт детей в дагестанской школе закончился убийством девятиклассника, на которого напал одноклассник с ножом. 

Как сообщает телеграм-канал Baza, ученики Асанали и Джабраил вышли за школу на обычную школьную стрелку. Но внезапно Асанали достал нож и ударил одноклассника в сердце. Джабраил смог отбежать, но ранение оказалось серьезным – пострадавшего доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Нападавший задержан и доставлен в полицию. По его словам, нож он купил около года назад и оставил его в куртке, в которой пришел на учебу, поэтому во время разборок решил использовать оружие.

Возбуждено несколько уголовных дел: на директора школы и его заместителя – за халатность, а также на руководство ЧОПа, охранявшего школу – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.10.2021, 23:16
    Гость: НАрмальный пацан

    "Напишите на своем кинжале ИМЕНА ДЕТЕЙ, чтоб каждый раз вспыльчивые люди вспоминали то, что забывается подчас. На ружейном вырежьте прикладе ЛИЦА МАТЕРЕЙ, чтоб каждый раз с осужденьем иль мольбой во взгляде матери смотрели бы на вас"!
    Расул Гамзатов

  2. 11.10.2021, 22:58
    Гость: blog2038,.

    "При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать"
    ---
    Когда непреднамеренно то это камнем котрый валялся под ноагами.
    Когда нож из собственной куртки, да в сердце это уже преднамерено.
    .
    Когда множество ударов в разные части тела то это можно списать на состояние афекта.
    Когда одним ударом да прямо в сердце, тут о состояии аффекта речи и быть не может.
    .
    Всё было холодно и чётко рассчитано уже по дороге "на стрелку" если не раньше.

  3. 11.10.2021, 22:26
    Гость: тд

    Друг дружкой. .на Кавказе занимались веками...русские принудили к миру ,тем самым стали врагами многих неадекватов из многочисленных народностей живущих в тех местах... советская власть,социализм т создали условия для мирного сосуществования,в совместном труде на равноправных условиях но, проблемы отдельные остались... Рыночная Конкуренция вернула взад традиции забытого прошлого,распрей между людьми, часто по этнической, клановой , ОПГ пренадлежности...с самого детства.

  4. 11.10.2021, 22:07
    Гость: Что-то слишком много стало таких сообщений

    Чуть ли не каждый день кто-то кого-то зарезал, избил, убил, расстрелял, выпрыгнул в окно и не один, а с малолетними детьми, прыгнул с моста(вчера В Неву) и тому подобное.
    Почему? Никого не интересует значительно возросшее число таких проявлений?
    А потому что это закономерный результат 30-летнего тупикового развития и 20-летнего правления жулья и его гаранта.

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