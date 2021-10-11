Конфликт в дагестанской школе закончился убийством девятиклассника
Конфликт детей в дагестанской школе закончился убийством девятиклассника, на которого напал одноклассник с ножом.
Как сообщает телеграм-канал Baza, ученики Асанали и Джабраил вышли за школу на обычную школьную стрелку. Но внезапно Асанали достал нож и ударил одноклассника в сердце. Джабраил смог отбежать, но ранение оказалось серьезным – пострадавшего доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.
Нападавший задержан и доставлен в полицию. По его словам, нож он купил около года назад и оставил его в куртке, в которой пришел на учебу, поэтому во время разборок решил использовать оружие.
Возбуждено несколько уголовных дел: на директора школы и его заместителя – за халатность, а также на руководство ЧОПа, охранявшего школу – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Напишите на своем кинжале ИМЕНА ДЕТЕЙ, чтоб каждый раз вспыльчивые люди вспоминали то, что забывается подчас. На ружейном вырежьте прикладе ЛИЦА МАТЕРЕЙ, чтоб каждый раз с осужденьем иль мольбой во взгляде матери смотрели бы на вас"!
Расул Гамзатов
"При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать"
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Когда непреднамеренно то это камнем котрый валялся под ноагами.
Когда нож из собственной куртки, да в сердце это уже преднамерено.
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Когда множество ударов в разные части тела то это можно списать на состояние афекта.
Когда одним ударом да прямо в сердце, тут о состояии аффекта речи и быть не может.
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Всё было холодно и чётко рассчитано уже по дороге "на стрелку" если не раньше.
Друг дружкой. .на Кавказе занимались веками...русские принудили к миру ,тем самым стали врагами многих неадекватов из многочисленных народностей живущих в тех местах... советская власть,социализм т создали условия для мирного сосуществования,в совместном труде на равноправных условиях но, проблемы отдельные остались... Рыночная Конкуренция вернула взад традиции забытого прошлого,распрей между людьми, часто по этнической, клановой , ОПГ пренадлежности...с самого детства.
Чуть ли не каждый день кто-то кого-то зарезал, избил, убил, расстрелял, выпрыгнул в окно и не один, а с малолетними детьми, прыгнул с моста(вчера В Неву) и тому подобное.
Почему? Никого не интересует значительно возросшее число таких проявлений?
А потому что это закономерный результат 30-летнего тупикового развития и 20-летнего правления жулья и его гаранта.
А, в жизни он очень добрый мальчик.