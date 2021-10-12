В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг

В Подмосковье объявили о введении обязательной вакцинации от COVID для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.

По сообщению минздрава региона, к 10 декабря не менее 80% сотрудников должны быть полностью привиты.

«Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие», - цитиует РИА новости сообщение.

Сообщается, что руководители данных предприятий должны до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 00:19
    Гость: Пророк

    Вот найди мне Конституцию РФ, где стоит подпись Президента РФ. Такого в природе нет. А раз нет, то и нет никакого государства РФ с её конституцией. Всё это обман, результат нейро-лингвистического программирования через телевизор бывших граждан СССР. Которые оказались неспособными отличить правду от лжи, предпочли жить в виртуальном мире. И как результат, были превращены в овец, которых режут и стригут.

    И поделом. Нечего было предавать СССР. Теперь вот живем при фашизме.

  2. 12.10.2021, 22:36
    Гость: лола

    конституция написана для запудривания мозгов быдлу, что бы оно думало что живет при днмократии, а не при дермократии.

  4. 12.10.2021, 22:32
    Гость: Лола

    у вражин есть метод как боротся с вашим предложением - запретить работать неширнутым.

  5. 12.10.2021, 21:49
    Гость: Пророк

    То, что делает "власть" над народом - это наказание за предательство СССР. Благодаря этому предательству в РФ установился фашизм. Кушайте, граждане РФ.

    Вот одна подмосковная барышня издала постановление, обязывающая всех прививаться, но уверен, что она при размещении его в СМИ не подписала и не поставила государственную печать. Что превращает такие постановления в филькину грамоту. Но народ, как стадо баранов, идет на заклание. Ему же "приказали". Дурной в РФ народ, который верит словам, а не делам. А ведь большинство народа православные. И Библию не читали. Поэтому позволили банде сесть себе на шею.

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