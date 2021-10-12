В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг

15:59 12.10.2021

В Подмосковье объявили о введении обязательной вакцинации от COVID для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.

По сообщению минздрава региона, к 10 декабря не менее 80% сотрудников должны быть полностью привиты.

«Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие», - цитиует РИА новости сообщение.

Сообщается, что руководители данных предприятий должны до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников.