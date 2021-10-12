В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг
В Подмосковье объявили о введении обязательной вакцинации от COVID для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.
По сообщению минздрава региона, к 10 декабря не менее 80% сотрудников должны быть полностью привиты.
«Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие», - цитиует РИА новости сообщение.
Сообщается, что руководители данных предприятий должны до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот найди мне Конституцию РФ, где стоит подпись Президента РФ. Такого в природе нет. А раз нет, то и нет никакого государства РФ с её конституцией. Всё это обман, результат нейро-лингвистического программирования через телевизор бывших граждан СССР. Которые оказались неспособными отличить правду от лжи, предпочли жить в виртуальном мире. И как результат, были превращены в овец, которых режут и стригут.
И поделом. Нечего было предавать СССР. Теперь вот живем при фашизме.
конституция написана для запудривания мозгов быдлу, что бы оно думало что живет при днмократии, а не при дермократии.
Да ты, батенька, просто дурачок.
у вражин есть метод как боротся с вашим предложением - запретить работать неширнутым.
То, что делает "власть" над народом - это наказание за предательство СССР. Благодаря этому предательству в РФ установился фашизм. Кушайте, граждане РФ.
Вот одна подмосковная барышня издала постановление, обязывающая всех прививаться, но уверен, что она при размещении его в СМИ не подписала и не поставила государственную печать. Что превращает такие постановления в филькину грамоту. Но народ, как стадо баранов, идет на заклание. Ему же "приказали". Дурной в РФ народ, который верит словам, а не делам. А ведь большинство народа православные. И Библию не читали. Поэтому позволили банде сесть себе на шею.