Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие

09:52 12.10.2021

Росгвардия предложила наделить МВД и ФСБ правом проверять россиян, собирающихся покупать оружие. Такой законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, по итогам проверки гражданину может быть отказано в получении лицензии, если в отношении него «вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». Проверка также сможет стать основанием для аннулирования ранее выданных разрешений.

Отмечается, что новые проверки не затронут военных и госслужащих. Как сообщается в пояснительной записке к инициативе, новые ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ или террористам, а также тем, кто хочет использовать его незаконно.

Изменения хотят внести в Федеральный закон об оружии. Так как для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, Росгвардия также предлагает изменить Федеральные законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».