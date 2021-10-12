Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие

© KM.RU

Росгвардия предложила наделить МВД и ФСБ правом проверять россиян, собирающихся покупать оружие. Такой законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, по итогам проверки гражданину может быть отказано в получении лицензии, если в отношении него «вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». Проверка также сможет стать основанием для аннулирования ранее выданных разрешений.

Отмечается, что новые проверки не затронут военных и госслужащих. Как сообщается в пояснительной записке к инициативе, новые ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ или террористам, а также тем, кто хочет использовать его незаконно.

Изменения хотят внести в Федеральный закон об оружии. Так как для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, Росгвардия также предлагает изменить Федеральные законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.10.2021, 16:16
    Гость: *

    История показывает,что коса и вилы в умелых руках - страшное оружие.Топор и молоток тоже ничего.Недоработочка.Гражданин еще недостаточно безопасен для преступников.

  3. 12.10.2021, 15:18
    Гость: КУРС

    Не пора ли ввести наказание чинодралов за идиотизм , в изобретении различных запретов.

  4. 12.10.2021, 15:07
    Гость: Фальшивая власть - фальшивое государство

    Написал в интренетах "Путин - вор" и тут же попал в черный список потенциальных экстремистов и террористов пораженных в гражданских правах, в праве на наиболее эффективные средства самообороны, и соответственно в праве на жизнь. Пока еще на месте не расстреливают, жить можно )

  5. 12.10.2021, 15:05
    Гость: ABCD

    Тамбовско-Кумаринские по понятиям, кроме них и их братков в доверенных и смотрящих -стволов не у кого быть не должно.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
«Кемская волость? Да забирайте на здоровье!» Минсельхоз решил раздать русские земли узбекам
К этно-отморозкам следует применять их «право»
«Крайняя и демонстративная жестокость по отношению к случайно попавшимся на пути людям – фирменный почерк именно представителей Кавказа»
Дмитрий Медведев
Медведев призвал дождаться «вменяемого руководства» на Украине
Избранное
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое
Сергей Калугин, 23 мая, Live Stars
Как быстро найти сотрудника в компанию
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»
IV Великопостный хоровой фестиваль (открытие), 5 апреля, Большой зал Московской консерватории
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
Витамин В3 (РР, ниацин) - роль, потребность, избыток, дефицит
Обзор игры The Outer Worlds
Митинги, прокатившиеся по стране, показали, что ужесточение законов и строгое наказание «за пластиковые стаканчики» дали обратный результат
Луна NASA. Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности
Американцы дали пинок Рогозину. Жаль, что «волшебный пендель» не из Кремля…