Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие
Росгвардия предложила наделить МВД и ФСБ правом проверять россиян, собирающихся покупать оружие. Такой законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, по итогам проверки гражданину может быть отказано в получении лицензии, если в отношении него «вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». Проверка также сможет стать основанием для аннулирования ранее выданных разрешений.
Отмечается, что новые проверки не затронут военных и госслужащих. Как сообщается в пояснительной записке к инициативе, новые ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ или террористам, а также тем, кто хочет использовать его незаконно.
Изменения хотят внести в Федеральный закон об оружии. Так как для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, Росгвардия также предлагает изменить Федеральные законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».
Комментарии читателей Оставить комментарий
История показывает,что коса и вилы в умелых руках - страшное оружие.Топор и молоток тоже ничего.Недоработочка.Гражданин еще недостаточно безопасен для преступников.
То-то и оно.
Не пора ли ввести наказание чинодралов за идиотизм , в изобретении различных запретов.
Написал в интренетах "Путин - вор" и тут же попал в черный список потенциальных экстремистов и террористов пораженных в гражданских правах, в праве на наиболее эффективные средства самообороны, и соответственно в праве на жизнь. Пока еще на месте не расстреливают, жить можно )
Тамбовско-Кумаринские по понятиям, кроме них и их братков в доверенных и смотрящих -стволов не у кого быть не должно.