В Москве начнут эксперимент по тестированию на COVID в школах
Власти Москвы запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирусную инфекцию в школах и детских садах, сообщает РБК со ссылкой на заявление заммэра столицы Анастасию Ракову.
В эксперименте примут участие 10 московских школ. В них раз в две недели всех учеников с 1 по 11 класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19. Каждый класс будет сдавать тестирование индивидуально, в конце одного из уроков или во время классного часа. Тестирование будут проводить либо учителя, либо медицинский работник - данное решение школы будут принимать самостоятельно. Отмечается, что проведение экспресс-теста не требует наличия специальных медицинских навыков.
Ракова подчеркнула, что положительный результакт экспресс-теста не будет являться подтвержденным случаем заболевания и, как следствие, основанием для закрытия класса на карантин. "Это будет индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача", - пояснила она.
Информация о положительном тесте будет передаваться в поликлинику, после чего в тот же день или на следующий домой к учащемуся придет врач, который проведет осмотр и возьмет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. И только в случае положительных результатов последних тестов класс может быть переведен на двухнедельный карантин.
Ракова отметила, что за последний месяц в Москве коронавирусом заболело в 2,5 раза больше школьников, а за последние 2 недели коронавирусом заболело на 43% больше школьников.
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В итальянской Генуе портовые рабочие и дальнобойщики в знак протеста против "ковид-тирании" заблокировали целый порт. Они обещают и в дальнейшем блокировать порты, а следом и федеральные автомагистрали по всей Италии, если власти не одумаются.
ЭКСПЕРИМЕНТ НА ДЕТЯХ...
Вот ... Собянин и добрался до медицинских экспериментов над детьми. Начинать надо с детей "силовиков", судей, депутатов. Ведь те с особым рвением - дубинками, пытками, арестами, сроками, "законами" - поддерживают власть путиных и собяниных. На них и закончить фашистские эксперименты. Потому как далее продолжать будет чревато. Путин с Собяниным так лодку раскачают, что 9 бальный шторм покажется им детским лепетом.
В статье не говорится, что такое экспресс-тест, который «не требует наличия специальных медицинских навыков». Можно предположить, что это мазок из носоглотки. Но проблема состоит в том, что ПЦР-тесты проводятся с использованием этиленоксида (окиси этилена). В статье «Как нас убивают ПЦР-тесты от 11.09.2021 (cont.ws/@krylovaEl/2083912) сказано: «Наблюдения за людьми показывают, что воздействие окиси этилена при вдыхании увеличивает риск раковых лимфом, миелом, лейкозов и рака молочной железы у женщин. Окись этилена это мутаген... он может изменить ДНК ваших клеток. Дети – более восприимчивы к вредному воздействию мутагенных веществ… Ингаляционное воздействие окиси этилена может привести к увеличению числа выкидышей... Было отмечено влияние на репродуктивную функцию при вдыхании, последствия включали: снижение веса яичек, уменьшение концентрации сперматозоидов, а также дегенерацию яичек… Департамент здравоохранения и социальных служб (США) касательно окиси этилена: "Повреждающая ДНК активность окиси этилена обуславливает её эффективность в качестве стерилизатора, и это же её свойство объясняет её канцерогенный риск для человека"… От канадского центра охраны труда и техники безопасности: …это вещество очень токсично, вызывает рак, изменяет вашу генетику и оказывает репродуктивную токсичность... оно настолько токсично, что даже смертельно при вдыхании. А также оно может повредить фертильность и вызвать генетические дефекты». А Ракова в курсе этого, или её дело сторона?
Надо родителям сплотиться и послать подальше эти все инициативы к черту! Запрещать подходить с тестами к ребёнку, тем более все эти тесты - бабушка надвое сказала, можно сделать несколько подряд с разным результатом. И весь этот шухер абсолютно понятен для чего, деньги. Потом они скажут, мол, смотрите какая жуткая статистика по заболеваемости среди подростков, надо срочно всех вакцинировать. И им абсолютно наплевать, что переносят эту дрянь подростки даже не почувствовав, а переносчиками являются как вакцинированные, так и невакцинированные.