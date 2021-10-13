В Москве начнут эксперимент по тестированию на COVID в школах

09:42 13.10.2021

Власти Москвы запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирусную инфекцию в школах и детских садах, сообщает РБК со ссылкой на заявление заммэра столицы Анастасию Ракову.

В эксперименте примут участие 10 московских школ. В них раз в две недели всех учеников с 1 по 11 класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19. Каждый класс будет сдавать тестирование индивидуально, в конце одного из уроков или во время классного часа. Тестирование будут проводить либо учителя, либо медицинский работник - данное решение школы будут принимать самостоятельно. Отмечается, что проведение экспресс-теста не требует наличия специальных медицинских навыков.

Ракова подчеркнула, что положительный результакт экспресс-теста не будет являться подтвержденным случаем заболевания и, как следствие, основанием для закрытия класса на карантин. "Это будет индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача", - пояснила она.

Информация о положительном тесте будет передаваться в поликлинику, после чего в тот же день или на следующий домой к учащемуся придет врач, который проведет осмотр и возьмет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. И только в случае положительных результатов последних тестов класс может быть переведен на двухнедельный карантин.

Ракова отметила, что за последний месяц в Москве коронавирусом заболело в 2,5 раза больше школьников, а за последние 2 недели коронавирусом заболело на 43% больше школьников.