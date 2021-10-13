В Москве начнут эксперимент по тестированию на COVID в школах

Власти Москвы запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирусную инфекцию в школах и детских садах, сообщает РБК со ссылкой на заявление заммэра столицы Анастасию Ракову.

В эксперименте примут участие 10 московских школ. В них раз в две недели всех учеников с 1 по 11 класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19. Каждый класс будет сдавать тестирование индивидуально, в конце одного из уроков или во время классного часа. Тестирование будут проводить либо учителя, либо медицинский работник - данное решение школы будут принимать самостоятельно. Отмечается, что проведение экспресс-теста не требует наличия специальных медицинских навыков.

Ракова подчеркнула, что положительный результакт экспресс-теста не будет являться подтвержденным случаем заболевания и, как следствие, основанием для закрытия класса на карантин. "Это будет индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача", - пояснила она.

Информация о положительном тесте будет передаваться в поликлинику, после чего в тот же день или на следующий домой к учащемуся придет врач, который проведет осмотр и возьмет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. И только в случае положительных результатов последних тестов класс может быть переведен на двухнедельный карантин.

Ракова отметила, что за последний месяц в Москве коронавирусом заболело в 2,5 раза больше школьников, а за последние 2 недели коронавирусом заболело на 43% больше школьников. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 13:38
    Гость: Интернет-воинам

    В итальянской Генуе портовые рабочие и дальнобойщики в знак протеста против "ковид-тирании" заблокировали целый порт. Они обещают и в дальнейшем блокировать порты, а следом и федеральные автомагистрали по всей Италии, если власти не одумаются.

  3. 13.10.2021, 13:05
    Гость: Александр

    Вот ... Собянин и добрался до медицинских экспериментов над детьми. Начинать надо с детей "силовиков", судей, депутатов. Ведь те с особым рвением - дубинками, пытками, арестами, сроками, "законами" - поддерживают власть путиных и собяниных. На них и закончить фашистские эксперименты. Потому как далее продолжать будет чревато. Путин с Собяниным так лодку раскачают, что 9 бальный шторм покажется им детским лепетом.

  4. 13.10.2021, 12:39
    Гость: Роботан

    В статье не говорится, что такое экспресс-тест, который «не требует наличия специальных медицинских навыков». Можно предположить, что это мазок из носоглотки. Но проблема состоит в том, что ПЦР-тесты проводятся с использованием этиленоксида (окиси этилена). В статье «Как нас убивают ПЦР-тесты от 11.09.2021 (cont.ws/@krylovaEl/2083912) сказано: «Наблюдения за людьми показывают, что воздействие окиси этилена при вдыхании увеличивает риск раковых лимфом, миелом, лейкозов и рака молочной железы у женщин. Окись этилена это мутаген... он может изменить ДНК ваших клеток. Дети – более восприимчивы к вредному воздействию мутагенных веществ… Ингаляционное воздействие окиси этилена может привести к увеличению числа выкидышей... Было отмечено влияние на репродуктивную функцию при вдыхании, последствия включали: снижение веса яичек, уменьшение концентрации сперматозоидов, а также дегенерацию яичек… Департамент здравоохранения и социальных служб (США) касательно окиси этилена: "Повреждающая ДНК активность окиси этилена обуславливает её эффективность в качестве стерилизатора, и это же её свойство объясняет её канцерогенный риск для человека"… От канадского центра охраны труда и техники безопасности: …это вещество очень токсично, вызывает рак, изменяет вашу генетику и оказывает репродуктивную токсичность... оно настолько токсично, что даже смертельно при вдыхании. А также оно может повредить фертильность и вызвать генетические дефекты». А Ракова в курсе этого, или её дело сторона?

  5. 13.10.2021, 12:28
    Гость: Ирина

    Надо родителям сплотиться и послать подальше эти все инициативы к черту! Запрещать подходить с тестами к ребёнку, тем более все эти тесты - бабушка надвое сказала, можно сделать несколько подряд с разным результатом. И весь этот шухер абсолютно понятен для чего, деньги. Потом они скажут, мол, смотрите какая жуткая статистика по заболеваемости среди подростков, надо срочно всех вакцинировать. И им абсолютно наплевать, что переносят эту дрянь подростки даже не почувствовав, а переносчиками являются как вакцинированные, так и невакцинированные.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
Дмитрий Медведев
Медведев призвал дождаться «вменяемого руководства» на Украине
Вместо пляжа - адский труд: москвичи отправились автостопом в Крым, а попали в рабство в Дагестане
Избранное
20 лет назад СССР прекратил свое существование
Как устроить новогодний праздник для ребенка?
Старый договор разоблачает мифы об украинской истории
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
Есть проблемы, но нет решения: МВД девальвировало заявления Путина о мигрантах
Зачем включать в рацион хрен?
Топ 10 привычек здорового и успешного человека
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
Прививка от безумия