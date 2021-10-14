В Дагестане избрали нового главу региона

16:02 14.10.2021

Народное собрание Дагестана избрало главой региона Сергея Меликова. Ранее Меликов занимал пост врио главы республики.

Представители Народного собрания делали свой выбор между тремя кандидатами. Помимо Меликова, на пост главы республики претендовали вице-спикер Народного собрания Камила Давдиева и Самир Абдулхаликов, член регионального избиркома. По информации «Интерфакса», кандидатуру Меликова поддержали 82 парламентария из 86.

Сергей Меликов стал врио главы Дагестана 5 октября 2020 года. На этой должности он сменил Владимира Васильева, который занимал пост с сентября 2018-го. Назначая Меликова на эту должность, президент России Владимир Путин поручил ему продолжить процесс декриминализации Дагестана.

С конца 1980-х Меликов служил в войсках МВД. В 2011-м он стал командующим Объединенной группировкой войск (сил) — первым замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ. Еще спустя несколько лет Меликова назначили первым замначальника Главного штаба внутренних войск МВД России.

В мае 2014-го Меликов получил должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. На этом посту Меликов проработал до февраля 2016-го. Позже он стал первым замдиректора Росгвардии, а с сентября 2019 года был сенатором от исполнительной власти Ставропольского края.