Цены на газ в Европе подскочили до $1200 за тысячу кубометров

12:07 14.10.2021

Биржевые цены на газ в Европе вновь устремились вверх. На торгах в четверг, 14 октября, они превысили отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.

По состоянию на 9:41 мск стоимость топлива составила 1225,81 доллара за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные торговой биржи ICE.

На минувшей неделе, 6 октября, биржевые цены на газ достигли исторического максимума — 1969,2 доллара за тысячу кубометров. Вслед за рекордом стоимость газа начала постепенно снижаться. Это произошло на фоне слов президента РФ Владимира Путина, который попросил «Газпром» задуматься об увеличении поставок сырья в Европу.

Днем ранее глава государства призвал Европу не спекулировать на теме газового кризиса. По словам Путина, резкий рост цен на бирже стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По мнению российского лидера, такая ситуация сложилась из-за «системных изъянов» на европейском энергетическом рынке.