Цены на газ в Европе подскочили до $1200 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе вновь устремились вверх. На торгах в четверг, 14 октября, они превысили отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.
По состоянию на 9:41 мск стоимость топлива составила 1225,81 доллара за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные торговой биржи ICE.
На минувшей неделе, 6 октября, биржевые цены на газ достигли исторического максимума — 1969,2 доллара за тысячу кубометров. Вслед за рекордом стоимость газа начала постепенно снижаться. Это произошло на фоне слов президента РФ Владимира Путина, который попросил «Газпром» задуматься об увеличении поставок сырья в Европу.
Днем ранее глава государства призвал Европу не спекулировать на теме газового кризиса. По словам Путина, резкий рост цен на бирже стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По мнению российского лидера, такая ситуация сложилась из-за «системных изъянов» на европейском энергетическом рынке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сектор Газа.
На любой фондовой бирже Мира спекулирующей газом для Европы.
А наиболее непригодные для жизни территории сдать России в аренду.
Скоро у нас появятся новые беженцы - из Европы, замерзнут и приедут к нам греться. Нужно срочно в Сибири построить несколько городов - миллионников, чтобы их где то разместить, тут идея Шойгу как раз и пригодится, ведь в России нету столько народу и желающих для заселения таких городов - пустышек. Белых европейцев мы еще можем забрать себе, а всяких арабов и негров нам не надо, пусть остаются жить в Европе, вот это теперь будет новое переустройство мира! )))
...нормально. В ЕСе много народу. Денег хватает. Пущай платят.
Кто не сможет, должны переехать на Юга ЕСа, например в Испанию. Границы же открыты.., заодно будут работать на южных плантациях, фрукты подешевеют раз такая дешёвая раб.сила. Рука рынка исправит...)))