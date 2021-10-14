Мурашко предложил пожилым врачам и медсестрам вернуться на работу

13:56 14.10.2021

В начале эпидемии коронавируса из-за высокого риска заболеть пожилых людей, в том числе медицинских профессий, настоятельно просили соблюдать меры самоизоляции и не выходить на работу. Многие из них тогда окончательно ушли на пенсию. Сейчас министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил врачам и другим медикам-пенсионерам вернуться, поскольку вакцина от COVID-19 позволяет защитить их жизни.

«Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, <...> ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, — мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», — приводит его слова ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что в российских регионах уже наблюдается подобная тенденция.

В июле сервис SuperJob отметил, что на фоне эпидемии коронавируса на российском рынке труда наблюдается повышенный спрос на медицинский персонал. Годовой прирост количества вакансий в стране (июнь 2021-го к июню 2020-го) составил 48,2% для высшего медицинского персонала и 116,2% — для среднего и младшего медицинского персонала.