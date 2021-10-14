Мурашко предложил пожилым врачам и медсестрам вернуться на работу

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В начале эпидемии коронавируса из-за высокого риска заболеть пожилых людей, в том числе медицинских профессий, настоятельно просили соблюдать меры самоизоляции и не выходить на работу. Многие из них тогда окончательно ушли на пенсию. Сейчас министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил врачам и другим медикам-пенсионерам вернуться, поскольку вакцина от COVID-19 позволяет защитить их жизни.

«Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, <...> ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, — мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», — приводит его слова ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что в российских регионах уже наблюдается подобная тенденция.

В июле сервис SuperJob отметил, что на фоне эпидемии коронавируса на российском рынке труда наблюдается повышенный спрос на медицинский персонал. Годовой прирост количества вакансий в стране (июнь 2021-го к июню 2020-го) составил 48,2% для высшего медицинского персонала и 116,2% — для среднего и младшего медицинского персонала.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.10.2021, 19:59
    Гость: сталкеру

    И в Эмираты с 9 ноября.Но,при этом у нас страшная пандемия и смертность. Звиздят,как троцкие.Смертность у нас конечно растёт- плановую медпомощь не оказывают ,оптимизировали врачей и медсестер,один фелшер Му останется скоро,но он ни на что не способен.

  4. 14.10.2021, 19:53
    Гость: Carlos

    По апокрифической легенде у царя Соломона было много перстней с гравировками на все случаи жизни. Надпись на одном из них, по легенде была такая - "А за двадцать шекелей Навуходоносор пусть сам это делает!"... Вполне применима к данной ситуации...

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