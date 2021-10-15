Сроки готовности тестов на COVID сократили до 24 часов

Срок предоставления результатов теста на коронавирус сократили с 48 часов до 24 часов (до ноября 2020 года максимальный срок теста на коронавирус составлял 72 часа).

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», - сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

Напомним, ранее Владимир Путин отмечал, что 48 часов - слишком большой срок для получения результатов. «Двое суток - долго. За это время человек, если болен, общается с коллегами по работе, с членами семьи», - говорил он. Позже вице-премьер Татьяна Голикова поручила сократить срок получения результатов вдвое.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2021, 19:26
    Гость: Старый

    Бла-бла-бла. Больше всего ненавижу враньё. Мне делали тест 7 (СЕМЬ) суток. Кого они лечат?

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