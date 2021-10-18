В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

07:55 18.10.2021

В России вырастет минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2022 года вырастет на 5,8% до 7 493 рублей, а максимальный - до 31 282 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".

Таким образом, согласно документу, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходо за ребенком до 1,5 лет составят 169,5 млрд рублей.

На сегодняшний день минимальный размер пособия составляет 7 083 рублей, максимальный - 29 600 рублей.

Также с 1 февраля будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, размер пособия составит 19 981 рубль, расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей. В настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.

Расходы на выплату пособий по беременности и родам в 2022 году составят 132,8 млрд рублей.

В 2021 году минимальный размер пособия при родах составляет 58 878 рублей, максимальный - 340 795 рублей, при осложненных родах минимальный размер составляет 65 607 рублей, максимальный - 379 743 рубля, при многоплодной беременности - 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.