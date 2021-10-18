В колониях и СИЗО Карелии введут QR-коды

В пенитенциарных учреждениях Карелии с 25 октября будет введен пропуск по QR-кодам.

«Главным государственным санитарным врачом ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России вынесено постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия", в соответствии с которым пропуск в здания УФСИН России по Республике Карелия, ФКУ ИК-1,7,9, СИЗО-1,2 ЛИУ-4, ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия лиц, посещающих или прибывающих в учреждения осуществляется при предъявлении одного из документов: QR-кода, справки или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), подученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании короновирусной инфекцией, если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев», - сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Напомним, с  15 октября глава Карелии Артур Парфенчиков также ввел в регионе доступ по QR-кодам в кафе и рестораны, культурные и спортивные заведения. Без QR-кодов можно попасть в поликлинику и в больницу за неотложной помощью.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2021, 19:59
    Гость: прибывающих зеков без каррр-кодов не пускают в ИТУ?

    Выгоняют пинками или мордуют до получения "добровольгого согласия", как это делается в отношении ВСЕХ граждан РФ?

  3. 18.10.2021, 18:21
    Гость: Гость

    Вот так , робятушки, без объявления войны, либерасты всех цветов педерастии объявили нам фашизм. Не так так через эдак. Гарант в бункере, а должен был уже давно, еще в первое ковидобесие сказать "братья и сестры..." Но нет, он чуть ли не первым одел типа антивирусный скафандр и побежал в только что слепленный ковидарий, где пожимал ручку главврачу с семитской внешностью. Теперь он рекламирует прививки гинцбурга. Вот такой вот гарант.

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