В колониях и СИЗО Карелии введут QR-коды

16:47 18.10.2021

В пенитенциарных учреждениях Карелии с 25 октября будет введен пропуск по QR-кодам.

«Главным государственным санитарным врачом ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России вынесено постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия", в соответствии с которым пропуск в здания УФСИН России по Республике Карелия, ФКУ ИК-1,7,9, СИЗО-1,2 ЛИУ-4, ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия лиц, посещающих или прибывающих в учреждения осуществляется при предъявлении одного из документов: QR-кода, справки или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), подученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании короновирусной инфекцией, если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев», - сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Напомним, с 15 октября глава Карелии Артур Парфенчиков также ввел в регионе доступ по QR-кодам в кафе и рестораны, культурные и спортивные заведения. Без QR-кодов можно попасть в поликлинику и в больницу за неотложной помощью.