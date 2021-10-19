Собянин объявил новые ограничения из-за коронавируса в Москве

17:32 19.10.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать «домашний режим» с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года. Режим смогут не соблюдать граждане, которые переболели ковидом в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию от коронавируса.

«Домашний режим» нужно соблюдать по месту постоянного жительства или на садовых участках. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. Работающие граждане вправе оформить больничный.

«Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — обратился к москвичам Собянин. Он призвал их привиться от коронавируса.

14 октября мэр Москвы назвал новую волну коронавируса в столице сложной, с высокой динамикой. По данным московских властей, за последние недели рост заболеваемости коронавирусом в городе составил 20–30%.