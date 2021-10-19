Собянин объявил новые ограничения из-за коронавируса в Москве

Фото с сайта facebook.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями  должны будут соблюдать «домашний режим» с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года. Режим смогут не соблюдать граждане, которые переболели ковидом в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию от коронавируса.

«Домашний режим» нужно соблюдать по месту постоянного жительства или на садовых участках. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. Работающие граждане вправе оформить больничный.

«Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — обратился к москвичам Собянин. Он призвал их привиться от коронавируса.

14 октября мэр Москвы назвал новую волну коронавируса в столице сложной, с высокой динамикой. По данным московских властей, за последние недели рост заболеваемости коронавирусом в городе составил 20–30%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 00:13
    Гость: однозначну

    А,что за воз такой,это тгде какой-то негр гуьошлёп-главный ,но без мед.образования? Читай сам,а я читаю учебники советских эпидемиологов -инфекционистов,где всё чётко написано,а главное-подтверждено Практическим опытом. А,ты давай по возам катись...

  2. 20.10.2021, 00:07
    Гость: гостю

    Конечно.подлая. Раз.пенсионный возраст с 65-ти.так пусть и всё будет с 65-ти,многие же вынуждены работать и после 65-ти. Исправляй,Собянин,если считать умеешь.

  3. 19.10.2021, 23:59
    Гость: Воз и ныне там

    Меняет мошеннически определения что "пандемии" с варианта, где указан процент заболевших с летальным исходом по всему миру на вариант "заболевания, встречающегося во всем мире".

    Определение иммунитета, где ранее указывался природный иммунитет у переболевших, на другое определение, где идёт речь только об "иммунитете" "вакцинированных".

    Грош цена таким определениям и такой частной конторе при ООН, которая нагло смеет диктовать народам мира, как им жить! ВОЗ - это жулики, на подпевках у Бигфармы, равно как и CDC и FDA, это тоже частные конторы, на содержании у производителей лекарств. Отсюда лживый трюк CDC, когда умерших после укола считают "невакцинированными", если это случилось через 14 дней после "вакцинации", поэтому такие случаи в статистику не попадают. Эти грязные уловки уже разоблачены! Счёт умершим в США и Европе (по этой статистике уже идёт на десятки тысяч, а побочные реакции перевалило за 2 МИЛЛИОНА). Это преступление против человечества в невиданных масштабах, и оно должно быть прекращено как можно скорее. Наказание за подобное, как известно из Нюрнбергского кодекса, смертная казнь.

  4. 19.10.2021, 23:54
    Гость: иван з.

    Вот просто интересно, сколько лет Вашим детям и внукам?
    Обычно внуки бабушкам-пенсионеркам помогают.

  5. 19.10.2021, 23:46
    Гость: Другие способы

    Это отсутствие стресса и нервотрепки, возврат украденных собяниным транспортных льгот, которые он просто присвоил, не возместив их выплатами (т.е., как обычно, обокрав пенсионеров).

    Другие способы - это нормальная жизнь, где нет сегрегации и отказа от медпомощи под лживым предлогом выдуманного вируса, не существующего в природе, никем и ни у кого не выявленного.
    Альянс врачей мира признал, что это обычный грипп, не более того! Все т.н. "волны" - это болеющие привитые, которых, по сути, заразили белковыми шипом и чей иммунитет разрушили введением мРНК, которая запускает вырабатывание этого токсичного белка в каждой клетке, что приводит к фатальным последствиям. Конечно, мурашки эту статистику не ведут, но сообщения о смерти генерала МВД, спортсмена в расцвете сил и спортивного тренера из Ярославля говорят о том, что "вакцины" убивают молодых и здоровых. В дозе содержатся, в том числе клетки абортированного плода человека, ртуть и алюминий, токсины, которые наносят организму вред, ни от чего не защищая!

    Есть простые препараты, Ивермектин и Гидроксихлорохин, витамины C и D, предпчтительно в натуральном виде, из продуктов, а витамин D вырабатывается от солнечного света. Эти лекарства вылечивают людей за 4-5 дней! Но выгоднее травить пациентов Ремдесивиром, лепить лживую статистику по методичкам ВОЗ, лгать и подавлять пропагандой, которую, впрочем, никто не слушает. Все уже давно разобрались, кому это выгодно, фашистам не сдадимся! А Трибунал всемирный не за горами!

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