Власти Москвы хотят ввести краткосрочный локдаун во время нерабочей недели

© KM.RU, Кирилл Дуболев

В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники в ресторанном рынке, знакомые с планами администрации города. Это означает, что в российской столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе и запрещены массовые мероприятия.

Согласно проекту указа, если общая заболеваемость COVID-19 в городн с 21 по 28 октября будет выше, чем с 13 по 20 октября, то на ноябрьские праздники временно остановят работу общественных заведений. Речь идет о пунктах питания, объектах розничной торговли, организациях и ИП, салонах красоты, фитнес-клубах, развлекательных заведениях, детских игровых центрах и других.

В то же время ограничения не отразятся на работе доставок, аптек и продуктовых магазинов, а также не коснутся онлайн-торговли и официальных мероприятий, которые организуют власти Москвы.

Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября (при этом дни с 30 по 31 октября и с 4 по 7 ноября и так будут выходными). В некоторых регионах России, где заболеваемость ковидом растет быстрее всего, нерабочие дни предложено объявить уже с 23 октября. Инициативу обсудят на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 21:03
    Гость: Гость, просто гость

    Чего уж там! Не привитых надо просто расстреливать! Не фиг им землю топтать. Ее должны топтать только те, кого можно вакцинировать как скот, не спрашивая.

  2. 20.10.2021, 20:30
    Гость: stalker

    "...и не должно быть коррелирующих результатов". Если это "бред журналюги", то вполне аргументированный. А ваши аргументы я не услышал. Кстати, насколько мне известно из пяти активно используемых в России вакцин только две прошли первый этап клинических испытаний. А другие и этого не имеют. На мышах испытывали. Где доказательства их эффективности и безопасности ? Колют людей как подопытных кроликов. А потом результатов ждут. А может их и не будет ? Теперь что касается статистики. Где статистические данные по заболеванию вакцинированных от коронавирусной инфекции ? Сколько из них заболело после вакцинации и в какой степени ? Сколько умерло от инфекции ? Ничего нет. Зачем скрывать эти данные, если все так радужно ?

  4. 20.10.2021, 18:48
    Гость: Читал, антинаучный бред журналюги

    При уровне вакцинации менее 60% и не должно быть коррелирующих результатов

  5. 20.10.2021, 18:46
    Гость: Я слышал

    что китайских антиваксеров не колют, а ставят ведерную клизму с мыльным раствором. При этом антиваксер должен петь народную китайскую песню :"Без кормчего нельзя на бурном море"

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