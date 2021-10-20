Власти Москвы хотят ввести краткосрочный локдаун во время нерабочей недели

11:13 20.10.2021

В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники в ресторанном рынке, знакомые с планами администрации города. Это означает, что в российской столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе и запрещены массовые мероприятия.

Согласно проекту указа, если общая заболеваемость COVID-19 в городн с 21 по 28 октября будет выше, чем с 13 по 20 октября, то на ноябрьские праздники временно остановят работу общественных заведений. Речь идет о пунктах питания, объектах розничной торговли, организациях и ИП, салонах красоты, фитнес-клубах, развлекательных заведениях, детских игровых центрах и других.

В то же время ограничения не отразятся на работе доставок, аптек и продуктовых магазинов, а также не коснутся онлайн-торговли и официальных мероприятий, которые организуют власти Москвы.

Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября (при этом дни с 30 по 31 октября и с 4 по 7 ноября и так будут выходными). В некоторых регионах России, где заболеваемость ковидом растет быстрее всего, нерабочие дни предложено объявить уже с 23 октября. Инициативу обсудят на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.