Власти Москвы хотят ввести краткосрочный локдаун во время нерабочей недели
В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники в ресторанном рынке, знакомые с планами администрации города. Это означает, что в российской столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе и запрещены массовые мероприятия.
Согласно проекту указа, если общая заболеваемость COVID-19 в городн с 21 по 28 октября будет выше, чем с 13 по 20 октября, то на ноябрьские праздники временно остановят работу общественных заведений. Речь идет о пунктах питания, объектах розничной торговли, организациях и ИП, салонах красоты, фитнес-клубах, развлекательных заведениях, детских игровых центрах и других.
В то же время ограничения не отразятся на работе доставок, аптек и продуктовых магазинов, а также не коснутся онлайн-торговли и официальных мероприятий, которые организуют власти Москвы.
Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября (при этом дни с 30 по 31 октября и с 4 по 7 ноября и так будут выходными). В некоторых регионах России, где заболеваемость ковидом растет быстрее всего, нерабочие дни предложено объявить уже с 23 октября. Инициативу обсудят на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чего уж там! Не привитых надо просто расстреливать! Не фиг им землю топтать. Ее должны топтать только те, кого можно вакцинировать как скот, не спрашивая.
"...и не должно быть коррелирующих результатов". Если это "бред журналюги", то вполне аргументированный. А ваши аргументы я не услышал. Кстати, насколько мне известно из пяти активно используемых в России вакцин только две прошли первый этап клинических испытаний. А другие и этого не имеют. На мышах испытывали. Где доказательства их эффективности и безопасности ? Колют людей как подопытных кроликов. А потом результатов ждут. А может их и не будет ? Теперь что касается статистики. Где статистические данные по заболеванию вакцинированных от коронавирусной инфекции ? Сколько из них заболело после вакцинации и в какой степени ? Сколько умерло от инфекции ? Ничего нет. Зачем скрывать эти данные, если все так радужно ?
Со сравнением с Европой провалились.
При уровне вакцинации менее 60% и не должно быть коррелирующих результатов
что китайских антиваксеров не колют, а ставят ведерную клизму с мыльным раствором. При этом антиваксер должен петь народную китайскую песню :"Без кормчего нельзя на бурном море"