В Госдуме упрекнули Пенсионный фонд РФ в покупке роскошных дворцов

© KM.RU, Алексей Белкин

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин упрекнул председателя правления Пенсионного фонда России Андрея Кигима в том, что фонд во время кризиса продолжает покупать и строить дорогостоящее имущество. 

«Профицит [ПФР] 540 млрд рублей при средней пенсии в России в 15 тыс. рублей. Это 3,5 млн пенсионеров дополнительно. <…> ПФР судьба пенсионеров безразлична. <…> Нет никаких данных об имуществе, которое находится в оперативном управлении [ПФР]. 6 млн рублей принесло это имущество. Зачем оно нужно? Как эффективно оно используется? <…> Продолжается расточительное приобретение имущества. Помимо приобретения [ПФР] получил разрешение на строительство новых зданий. На эти цели направлен 1 млрд рублей! И это в кризис! <…> Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?» — цитирует Михаила Делягина Znak.com.

«Все замечания смысловые, которые были сказаны, мы, безусловно, учтем. Вопросы, на которые мы не могли ответить, мы постараемся к трехлетнему бюджету показать статистику, у нас нет проблем, чтобы просто „Справедливая Россия — За правду“ чуть-чуть подуспокоилась», — сказал на это председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим.

Ответ Кигима возмутил спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что в Думе нет «тех, кто возбудился, кто должен подуспокоиться, здесь депутаты Госдумы». «Я первый раз попытался корректно сделать замечание. <…> Все находятся в рабочем состоянии. Мы бы хотели, чтобы вы были в здравом уме и рабочем состоянии. Не делайте ошибок. Вопрос про дворцы ПФР звучал вполне конкретный », — сказал Володин. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2021, 01:17
    Гость: бп-320

    ПЕНСИОННЫЙ фонд это гос МММ. в 2018г кинули миллионы уже заработавших свои пенсии . Во главе этого кидалова президент и его окружение .Так что стоят эти упрёки ?

  2. 21.10.2021, 01:07
    Гость: Гость

    Сбер - коммерческий банк. Сам зарабатывает свои деньги, еще и в бюджет дивиденды перечисляет. Не хотите участвовать в финансировании строительства его офисов - не пользуйтесь его услугами. С пенсионным фондом ситуация в принципе другая. Взносы в ПФ обязательны для всех работающих, хотят они того или нет. Поэтому хотите вы или нет, вас заставляют финансировать и строительство его дворцов.

Все комментарии (27)
Выбор читателей
СССР
«30 лет без СССР - крепкий и ещё не старый пятнадцатикомнатный дом, где царили мир и согласие, был подожжен с разных концов самими же жильцами»
Cейчас с ковидом все гораздо хуже, чем год назад: заболеваемость выросла в три р
Девять месяцев ковид-вакцинации: результат нулевой?
«В России 1917 года власть имущие пытались предотвратить крах империи жестокостью и репрессиями, чем только ускорили революцию»
Сербия не сможет оплачивать газ по новой цене, которую предлагает Россия
Избранное
Образ будущего - национализация элит и самодержавие?
Фильм «Крым небесный»: скажи мне, чей Крым — и я тебе скажу, кто ты
«Как прошлогодний снег»: Германия показала, насколько Украина «важна» Европе
Линда, 1 октября, «16 Тонн»
«Кто своих детей любит, тот на все сдает»: ковид породил новые поборы в школах
Разработчик «Федора» начал создавать робота для открытого космоса
Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты
«Из-за маски убить готовы»: полиция допустила произвол с задержанием нарушителя
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?
«Страна ненавидела и презирала Горбачева, хотела прекращения его авантюр – но вот чего именно она хотела вместо этого, еще не понимала»