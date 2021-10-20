В Госдуме упрекнули Пенсионный фонд РФ в покупке роскошных дворцов

19:04 20.10.2021

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин упрекнул председателя правления Пенсионного фонда России Андрея Кигима в том, что фонд во время кризиса продолжает покупать и строить дорогостоящее имущество.

«Профицит [ПФР] 540 млрд рублей при средней пенсии в России в 15 тыс. рублей. Это 3,5 млн пенсионеров дополнительно. <…> ПФР судьба пенсионеров безразлична. <…> Нет никаких данных об имуществе, которое находится в оперативном управлении [ПФР]. 6 млн рублей принесло это имущество. Зачем оно нужно? Как эффективно оно используется? <…> Продолжается расточительное приобретение имущества. Помимо приобретения [ПФР] получил разрешение на строительство новых зданий. На эти цели направлен 1 млрд рублей! И это в кризис! <…> Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?» — цитирует Михаила Делягина Znak.com.

«Все замечания смысловые, которые были сказаны, мы, безусловно, учтем. Вопросы, на которые мы не могли ответить, мы постараемся к трехлетнему бюджету показать статистику, у нас нет проблем, чтобы просто „Справедливая Россия — За правду“ чуть-чуть подуспокоилась», — сказал на это председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим.

Ответ Кигима возмутил спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что в Думе нет «тех, кто возбудился, кто должен подуспокоиться, здесь депутаты Госдумы». «Я первый раз попытался корректно сделать замечание. <…> Все находятся в рабочем состоянии. Мы бы хотели, чтобы вы были в здравом уме и рабочем состоянии. Не делайте ошибок. Вопрос про дворцы ПФР звучал вполне конкретный », — сказал Володин.