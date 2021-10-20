Транспорт станет бесплатным для обоих многодетных родителей в Москве

Депутаты Мосгордумы поддержали инициативу о предоставлении бесплатного проезда на городском общественном транспорте обоим родителям в многодетных семьях, сообщает "Интерфакс".

Голосование состоялось на пленарном заседании. "За - 44, против - нет, воздержавшихся - нет. Решение оформляется постановлением Мосгордумы №82", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам Шапошникова, инициатива дает право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и устанавливает, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения.

Ранее таким правом мог воспользоваться только один из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии обучения в образовательных учреждениях.

Новые меры поддержки начнут действовать с 1 января 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.10.2021, 15:51
    Гость: Евгений В

    Почему только в Москве? Такое впечатление, что власть всеми силами старается, чтобы Москву стали ненавидеть вместе с кремлем? Чем хуже люди регионов? Кремль уже сколько лет лопочет о единстве. Какое единство, если людей делят на черных и белых? Политика "разделяй и властвуй".

  3. 20.10.2021, 14:20
    Гость: Ну да

    Деньги на ветер. Одни цыгане и т.п. и будут кататься...
    Это должно делаться строго индивидуально

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