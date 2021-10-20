Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании правительства, которое транслировала «Россия 24».

Фактически нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября. 4 ноября в России праздник — День народного единства, а с 5 по 7 ноября и так в 2021 году были выходные.

Регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября. Президент также сказал, что режим нерабочих дней может быть продлен после 7 ноября.

По предложению вице-премьера РФ Андрея Белоусова, компаниям из пострадавших отраслей предлагается выплатить единовременную выплату в размере 1 МРОТ на одного занятого.

Объявить нерабочую неделю 19 октября предложила вице-премьер Татьяна Голикова из-за роста заболеваемости COVID-19.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 21:16
    Гость: Хитромудрый Педро

    Долго не мог понять почему Путин на должность министра обороны ставил мебельщика Табуреткина, на Роснано Чубайса, а заведовать космосом Рогозина и т.д. Теперь дошло, он повторяет Горбачева и хочет тоже получить Нобелевскую премию! Горбачев в угоду Западу развалил и сдал СССР, Путин хочет проделать такое же с Россией, а для этого только такие кадры нужны!

  2. 20.10.2021, 20:55
    Гость: ААА

    Да так и будет. Он же сказал, что продлит. Но делать это будет уже не своими руками, а через губеров-подручных

  4. 20.10.2021, 20:18
    Гость: stalker

    "Фактически нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября". В этом то все и дело. И что эти три дня могут изменить в борьбе с ковидом ? Ничего. Очередная показуха бурной деятельности и очковтирательство.

  5. 20.10.2021, 20:11
    Гость: личному опыту

    Ты, метельщик, уже на всех ветках одно и то же наметелил! Видимо, остальные страницы методички успел скурить...

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