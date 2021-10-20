Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября

15:40 20.10.2021

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании правительства, которое транслировала «Россия 24».

Фактически нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября. 4 ноября в России праздник — День народного единства, а с 5 по 7 ноября и так в 2021 году были выходные.

Регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября. Президент также сказал, что режим нерабочих дней может быть продлен после 7 ноября.

По предложению вице-премьера РФ Андрея Белоусова, компаниям из пострадавших отраслей предлагается выплатить единовременную выплату в размере 1 МРОТ на одного занятого.

Объявить нерабочую неделю 19 октября предложила вице-премьер Татьяна Голикова из-за роста заболеваемости COVID-19.