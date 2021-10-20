Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании правительства, которое транслировала «Россия 24».
Фактически нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября. 4 ноября в России праздник — День народного единства, а с 5 по 7 ноября и так в 2021 году были выходные.
Регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября. Президент также сказал, что режим нерабочих дней может быть продлен после 7 ноября.
По предложению вице-премьера РФ Андрея Белоусова, компаниям из пострадавших отраслей предлагается выплатить единовременную выплату в размере 1 МРОТ на одного занятого.
Объявить нерабочую неделю 19 октября предложила вице-премьер Татьяна Голикова из-за роста заболеваемости COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Долго не мог понять почему Путин на должность министра обороны ставил мебельщика Табуреткина, на Роснано Чубайса, а заведовать космосом Рогозина и т.д. Теперь дошло, он повторяет Горбачева и хочет тоже получить Нобелевскую премию! Горбачев в угоду Западу развалил и сдал СССР, Путин хочет проделать такое же с Россией, а для этого только такие кадры нужны!
Да так и будет. Он же сказал, что продлит. Но делать это будет уже не своими руками, а через губеров-подручных
вспомнить что такое 7 ноября и кто такой вован первый...
"Фактически нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября". В этом то все и дело. И что эти три дня могут изменить в борьбе с ковидом ? Ничего. Очередная показуха бурной деятельности и очковтирательство.
Ты, метельщик, уже на всех ветках одно и то же наметелил! Видимо, остальные страницы методички успел скурить...