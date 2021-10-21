Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Формат встречи будет определен ближе к мероприятию в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Точная дата проведения пресс-конференции пока не называется.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года.

В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть - общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Также в прошлом году вопросы Путину вместе с представителями СМИ задавали россияне. Таким образом одновременно состоялась и традиционная прямая линия главы государства.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. С 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.10.2021, 13:17
    Гость: вадим иванович

    пускай расскажет как разработки авангарда попали к китайцам развёл воровской крысятник аминь

  5. 21.10.2021, 13:13
    Гость: ЖЕКА

    А чем отличается большая пресс-конференция от маленькой? Количеством часов мероприятия, количеством журналистов, масштабностью тем или количеством вранья нового пророка?

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