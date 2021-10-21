Путин поблагодарил Европу за экономические санкции

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин поблагодарил Европу за экономические санкции.

«Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства. <…> За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И надо сказать, эффект хороший. У меня было чувство тревоги, не скрою, но эффект в целом очень хороший», - заявил он.

При этом Путин отметил, Россия наращивает поставки продовольствия на мировой рынок. «Уже свыше 25 млрд долларов экспорт нашего продовольствия. Я уже говорил об этом много раз, и хочу еще раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей. Это их работа, прежде всего», - цитирует слова президента ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.10.2021, 07:16
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Витя,

    милый, обозвал плешивым, спустил давление и на том успокоился?
    Если у него маразм, то допрежь его начала построено им государство, где 8 миллионов силовиков надежно держат удавку у тебя на шее. Один профессионально натасканный вооруженный огнестрелом убийца против 15ти детишек, женщин, пенсионеров и оставшихся баранов мужиков числом где то до четырех голов. А потому у него все возможности, а значит и права неся любую чушь гнобить тебя по полной.

  3. 22.10.2021, 07:13
    Гость: Да

    Цены, тарифы, штрафы, налоги.. уже должны расти потому, что растет число нахлебников и говорилок разного уровня.

  5. 22.10.2021, 06:59
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Хорек

    Как известно Кремль изыскивает возможность любыми способами повысить степень обдирания своих баранов.
    С ужасом жду, когда драть будут и по цене за газ.

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