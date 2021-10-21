21:14 21.10.2021

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин поблагодарил Европу за экономические санкции.

«Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства. <…> За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И надо сказать, эффект хороший. У меня было чувство тревоги, не скрою, но эффект в целом очень хороший», - заявил он.

При этом Путин отметил, Россия наращивает поставки продовольствия на мировой рынок. «Уже свыше 25 млрд долларов экспорт нашего продовольствия. Я уже говорил об этом много раз, и хочу еще раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей. Это их работа, прежде всего», - цитирует слова президента ТАСС.