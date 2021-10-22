При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли 17 человек

16:15 22.10.2021

В результате взрыва и пожара, произошедших на пороховом заводе в Рязанской области (территория ПГУП «Эластик»), погибли 17 человек.

«Это территория наша, заводская, но малое предприятие выкупило землю», - рассказал РБК представитель «Эластика».

Известно, что взрыв произошел при утренней смене, а цех, в котором случилась трагедия, оказался почти полностью разрушен. Пожар охватил около 160 кв.м. Его точная причина пока не называется.

На место ЧП вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян.



Фото с сайта mchs.gov.ru

Следственные органы СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Точная причина пожара пока не называется.

По поручению Александра Бастрыкина для оказания помощи в установлении причин произошедшего в Рязанскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК России.

В 2021 году это уже третье происшествие на подобных предприятиях, отмечает «Свободная Пресса». Так, в июне на территории предприятия «Авангард» (Стерлитамак, Башкирия) загорелся склад с порохом на площади около 1300 кв.метров, а в январе пожар произошел на пороховом заводе в Перми, где пострадали 4 человека.

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- Мужчина, тяжело пострадавший во время пожара, скончался. Таким образом, число жертв увеличилось до 17 человек - вся смена, находившаяся в цеху.