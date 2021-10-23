МВД объявило в розыск Савельева, передавшего видеозаписи пыток заключенных

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев "разыскивается по статье УК". В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано, сообщает ТАСС.

16 октября сообщалось, что программист прибыл в Париж, чтобы попросить там политического убежища. Во Францию он вылетел из одной из стран Африки. Ему пришлось переезжать на протяжении нескольких недель. Авторы проекта подчеркнули, что правозащитники, эксперты, координаторы и адвокаты помогали и будут помогать Сергею получить политическое убежище и международную защиту, пишет Lenta.ru.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.

После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.10.2021, 22:34
    Гость: "Преступление без Наказания" Не-Достоевский...

    Без Савельева видео пыток сотрудниками ФСИН не доказательство их преступлений? Или они не твари дрожащие и право имеют?

  2. 23.10.2021, 22:27
    Гость: Сорин И.Л.- не надо приукрашивать, не надо идеализировать

    Страну Галош, "которую мы потеряли". Забыли, как очаровательная Казимира Прунскене бросала в лицо Горбачеву и Язову- "Наших детей в вашей армии насилуют!".

  4. 23.10.2021, 21:53
    Гость: Мак

    Это типа российский сноуденов...
    Кому герой, а кому предатель. Каждый любую возможность хватает, чтобы смыться отсюдава.

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