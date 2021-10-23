МВД объявило в розыск Савельева, передавшего видеозаписи пыток заключенных
МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.
Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев "разыскивается по статье УК". В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано, сообщает ТАСС.
16 октября сообщалось, что программист прибыл в Париж, чтобы попросить там политического убежища. Во Францию он вылетел из одной из стран Африки. Ему пришлось переезжать на протяжении нескольких недель. Авторы проекта подчеркнули, что правозащитники, эксперты, координаторы и адвокаты помогали и будут помогать Сергею получить политическое убежище и международную защиту, пишет Lenta.ru.
5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.
После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Без Савельева видео пыток сотрудниками ФСИН не доказательство их преступлений? Или они не твари дрожащие и право имеют?
Страну Галош, "которую мы потеряли". Забыли, как очаровательная Казимира Прунскене бросала в лицо Горбачеву и Язову- "Наших детей в вашей армии насилуют!".
Настоящих преступников теперь в России не сажают...
Это типа российский сноуденов...
Кому герой, а кому предатель. Каждый любую возможность хватает, чтобы смыться отсюдава.
это не нацизм, а бандитизм