МВД объявило в розыск Савельева, передавшего видеозаписи пыток заключенных

14:02 23.10.2021

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев "разыскивается по статье УК". В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано, сообщает ТАСС.

16 октября сообщалось, что программист прибыл в Париж, чтобы попросить там политического убежища. Во Францию он вылетел из одной из стран Африки. Ему пришлось переезжать на протяжении нескольких недель. Авторы проекта подчеркнули, что правозащитники, эксперты, координаторы и адвокаты помогали и будут помогать Сергею получить политическое убежище и международную защиту, пишет Lenta.ru.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.

После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.