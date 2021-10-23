Кабмин обязал мессенджеры регистрировать новых пользователей по паспорту

С 1 марта 2022 года зарегистрироваться в мессенджерах в России можно будет только по паспорту. Соответствующее постановление «Об утверждении правил идентификации пользователей интернета организатором сервиса мгновенными сообщениями»  подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Эти правила будут действовать до марта 2028 года. Судя по документу, мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, которые должны будут предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя, пишет телеканал 360. Если паспортные данные не совпадают или они будут отсутствовать, мессенджер должен отказать человеку в регистрации.

Если проверка пройдет успешно, то пользователю присвоят уникальный идентификационный код. При смене оператора связи его нужно будет обновить. В том случае, если человек решит отказаться от услуг оператора связи, мессенджер должен будет отключить пользователя в течение суток.

За отказ иностранных мессенджеров соблюдать эти правила им может грозить  блокировка на территории России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.10.2021, 00:06
    Гость: Бобер

    Только введут полную "безопасность" и все ограничат, как выяснится, что никого кроме депутатов, силовиков и мигрантов в стране уже нет. Еще и бенефециары отплывать в червивый рай начнут со скоростью ковида. Последнему силовику останется только выключить в стране свет, хотя он и сам быстро погаснет.

  2. 23.10.2021, 23:09
    Гость: Цыфровой концлагерь...

    Фашысты номера на руках наносили татуировкой, эти присваивают виртуальные номера. Уж сколько их было? И ИНН, и СНИЛС, и номер паспорта,и страховое, и пенсионное, и права... Теперь еще мобильные ИН. Какой смысл? Мессенжеры регистрируют по мобильному, а симку продают по паспорту. Зачем ещё раз паспорт? Штоб жызнь мёдом не казалась?
    Лучше перебдеть, чем недобдеть...

  3. 23.10.2021, 22:52
    Гость: Не только по паспорту!

    Но и по заявлению о явке с повинной!
    У каждого найдётся в чём признаться...

  4. 23.10.2021, 22:51
    Гость: Ой! Я вас умоляю! (одесск.)

    Диктатура 4 (или 5) "двойников".
    У всех уши разные, носы "картошкой", у одних родинки на левой щеке есть, у других нет, рост разный, пропорции головы тоже.
    Одни что-то мямлят, другие вещают простуженным басом Юрия Левитана.
    Хватит паясничать.
    Назовите прямо людей, которые управляют страной, а не этих "клоунов".

  5. 23.10.2021, 22:45
    Гость: «Я глубоко убеждён в том, что у нас не может быть

    абсолютно никакого развития и страна не будет иметь никакого будущего..."
    Вот это и есть квинтэссенция вовочкиного "правления".
    Остальные слова можно не принимать во внимание.

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