Кабмин обязал мессенджеры регистрировать новых пользователей по паспорту

17:44 23.10.2021

С 1 марта 2022 года зарегистрироваться в мессенджерах в России можно будет только по паспорту. Соответствующее постановление «Об утверждении правил идентификации пользователей интернета организатором сервиса мгновенными сообщениями» подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Эти правила будут действовать до марта 2028 года. Судя по документу, мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, которые должны будут предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя, пишет телеканал 360. Если паспортные данные не совпадают или они будут отсутствовать, мессенджер должен отказать человеку в регистрации.

Если проверка пройдет успешно, то пользователю присвоят уникальный идентификационный код. При смене оператора связи его нужно будет обновить. В том случае, если человек решит отказаться от услуг оператора связи, мессенджер должен будет отключить пользователя в течение суток.

За отказ иностранных мессенджеров соблюдать эти правила им может грозить блокировка на территории России.