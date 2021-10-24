Кабмин не поддержал закон о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство не поддержало законопроект о введении уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний, сообщает РБК

С инициативой выступил депутат Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду»). Он предложил наказывать политиков, которые в результате выборов получили должности в государственных органах или органах местного самоуправления, но не сделали «все от них зависящее», чтобы выполнить свои предвыборные обещания.

За это на них, по мнению автора законопроекта, нужно накладывать штраф в размере 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В качестве предвыборных обещаний Нилов определил «четко определенное данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство <...> совершить в будущем в случае избрания <...> определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения».

Правительство в ответ заявило, что в проекте использованы «неконкретизированные оценочные формулировки». Таковыми камбин посчитал фразы «непринятие всех зависящих от него мер», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство» и «совершить в будущем». По мнению правительства, слишком общие формулировки могут привести к произвольному правоприменению.

Кроме того, в пояснительной записке нет статистики, которая бы подтверждала необходимость такого закона. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.10.2021, 21:00
    Гость: гость

    По-моему,тут и Закон не нужен-человек обещал и обманул,при этом жил на народные деньги.Проще всего потребовать средства с индексацией за весь период работы.До момента возврата средств ограничить выдачу кредитов,ссуд,запретить выезд за границу.Не вернул за год - арест имущества,приобретенного за период работы.

  2. 24.10.2021, 20:05
    Гость: Б. Филатов

    "Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки... А вешать... Вешать их надо потом».

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