Легендарный московский трамвай-трактир «Аннушка» выставили на продажу

Легендарный московский трамвай-ресторан "Аннушка", курсировавший в районе Чистых прудов, выставлен на продажу. Как пишет "Мослента", ее владелеца опубликовала в своих социальных сетях объявление о продаже травмая.

По словам хозяев, с начала пандемии трамвай ограничили в движении, но и после локдауна "Аннушка" не смогла вернуться на маршрут. Дело в том, что трамвайный парк Москвы существенно обновился. Сейчас в нем в основном новые модели "Витязь", а вот чешские модели "Тигр" списывают и отправляют в другие города России.

Так как "Аннушка" устарела, то она проигрывает конкуренцию "Витязям". И, несмотря на то, что вагон считается раритетом и городской легендой, а в рамках концепции проекта трактира на колесах ретростиль оправдан, получить разрешение на продолжение деятельности у владельцев так и не получилось. 

Поменять же его на более современный у хозяев также не получается, так как это обойдется от 15 млн рублей и более. "Такие вложения в ближайшие годы не окупятся", - сетуют они. 

"Аннушка" курсировала вокруг Чистых прудов с 1989 по 2020 год. За 30 лет своей работы трамвай превратился из чайной в полноценный ресторан с европейской кухней. До последнего времени в нем проводили экскурсии, корпоративы и дискотеки с караоке. Однако во время пандемии коронавируса трамвай ходить перестал, после чего владельцы приняли решение о его продаже. Раритетный вагон чешского производства готовы отдать за 1,2 миллиона рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 17:03
    Гость: Гость

    Ничего святого не осталось у оккупационных московских властей. Булгаков в гробу наверное переворачивается .. господи, неужели нет в России сил, которые способны свернуть шею этим либеральным сволочам()

  3. 25.10.2021, 13:15
    Гость: Реалло

    Это не "ретро",а старый безобразный внешне хлам.Как (и за какие откаты) до сих пор терпели этот позор для города ?!?
    Ретро - это профессионально восстановленная техника как минимум до 50-х годов 20 века и старше.

  5. 25.10.2021, 11:45
    Гость: член ЕР

    Наша фракция,по просьбе москвичей, давно настаивает на демонтаже Кремля, где можно будет построить несколько ЖК и ТЦ .

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