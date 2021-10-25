Легендарный московский трамвай-трактир «Аннушка» выставили на продажу

11:00 25.10.2021

Легендарный московский трамвай-ресторан "Аннушка", курсировавший в районе Чистых прудов, выставлен на продажу. Как пишет "Мослента", ее владелеца опубликовала в своих социальных сетях объявление о продаже травмая.

По словам хозяев, с начала пандемии трамвай ограничили в движении, но и после локдауна "Аннушка" не смогла вернуться на маршрут. Дело в том, что трамвайный парк Москвы существенно обновился. Сейчас в нем в основном новые модели "Витязь", а вот чешские модели "Тигр" списывают и отправляют в другие города России.

Так как "Аннушка" устарела, то она проигрывает конкуренцию "Витязям". И, несмотря на то, что вагон считается раритетом и городской легендой, а в рамках концепции проекта трактира на колесах ретростиль оправдан, получить разрешение на продолжение деятельности у владельцев так и не получилось.

Поменять же его на более современный у хозяев также не получается, так как это обойдется от 15 млн рублей и более. "Такие вложения в ближайшие годы не окупятся", - сетуют они.

"Аннушка" курсировала вокруг Чистых прудов с 1989 по 2020 год. За 30 лет своей работы трамвай превратился из чайной в полноценный ресторан с европейской кухней. До последнего времени в нем проводили экскурсии, корпоративы и дискотеки с караоке. Однако во время пандемии коронавируса трамвай ходить перестал, после чего владельцы приняли решение о его продаже. Раритетный вагон чешского производства готовы отдать за 1,2 миллиона рублей.