Легендарный московский трамвай-трактир «Аннушка» выставили на продажу
Легендарный московский трамвай-ресторан "Аннушка", курсировавший в районе Чистых прудов, выставлен на продажу. Как пишет "Мослента", ее владелеца опубликовала в своих социальных сетях объявление о продаже травмая.
По словам хозяев, с начала пандемии трамвай ограничили в движении, но и после локдауна "Аннушка" не смогла вернуться на маршрут. Дело в том, что трамвайный парк Москвы существенно обновился. Сейчас в нем в основном новые модели "Витязь", а вот чешские модели "Тигр" списывают и отправляют в другие города России.
Так как "Аннушка" устарела, то она проигрывает конкуренцию "Витязям". И, несмотря на то, что вагон считается раритетом и городской легендой, а в рамках концепции проекта трактира на колесах ретростиль оправдан, получить разрешение на продолжение деятельности у владельцев так и не получилось.
Поменять же его на более современный у хозяев также не получается, так как это обойдется от 15 млн рублей и более. "Такие вложения в ближайшие годы не окупятся", - сетуют они.
"Аннушка" курсировала вокруг Чистых прудов с 1989 по 2020 год. За 30 лет своей работы трамвай превратился из чайной в полноценный ресторан с европейской кухней. До последнего времени в нем проводили экскурсии, корпоративы и дискотеки с караоке. Однако во время пандемии коронавируса трамвай ходить перестал, после чего владельцы приняли решение о его продаже. Раритетный вагон чешского производства готовы отдать за 1,2 миллиона рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего святого не осталось у оккупационных московских властей. Булгаков в гробу наверное переворачивается .. господи, неужели нет в России сил, которые способны свернуть шею этим либеральным сволочам()
Лом.
Это не "ретро",а старый безобразный внешне хлам.Как (и за какие откаты) до сих пор терпели этот позор для города ?!?
Ретро - это профессионально восстановленная техника как минимум до 50-х годов 20 века и старше.
― Заметьте, не я это предложил.
Наша фракция,по просьбе москвичей, давно настаивает на демонтаже Кремля, где можно будет построить несколько ЖК и ТЦ .