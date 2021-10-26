Производителю велосипедов Stels грозит банкротство

20:32 26.10.2021

В арбитражный суд Московской области поступило заявление ФНС о признании Кубинского велозавода несостоятельным. Он принадлежит ООО «Веломоторс», одному из крупнейших велопроизводителей России, который выпускает технику под брендом Stels. Эксперты убеждены, что грядет передел рынка, совокупный объем которого оценивается в 50 млрд рублей. Все это только усугубит велосипедный дефицит в стране, а также приведет к росту цен более чем на треть, пишет журнал «Компания».

В Минпромторге изданию сообщили, что российскому рынку велосипедов в среднем нужно до 4,3 млн единиц в год, причём 30-34% из них производят с разной степенью локализации на российских заводах, остальной объём импортируется. Большая часть велосипедов поставляется из Китая, там производят и технику российских брендов. Отличием Stels являлось то, что сварку рам для него проводили в России.

Причина, по которой от лица ФНС России МРИ №22 по МО зарегистрирован иск, точно неизвестна. Закон гласит, что процедуру банкротства могут инициировать, если сумма недоимок превысила 300 тыс. руб., без учёта пеней и штрафов, и бизнес не урегулирует её, невзирая на требования налоговых органов. Помимо этого, по данным системы СПАРК, в конце сентября ФНС приостановила операции по счетам компании.

Ожидать, что кто-то заинтересуется покупкой готового производства не приходится, считают опрошенные «Компанией» эксперты. Во-первых, изделия специфические: велосипед требователен к условиям хранения, перевозки и при этом дешев, если пересчитать стоимость на килограмм или кубический метр. Кроме того, нет соответствующих кадров, поскольку учиться и проходить практику будущим сотрудникам просто негде, отмечает директор по продукту велопроизводителя «Форвард» Игорь Губарев.

Освободившееся место с удовольствием займут другие игроки рынка, уверены представители веломагазинов. Однако, по мнению владельца веломагазинов Вадима Антюхова, нельзя утверждать, что уйти с рынка «Веломоторс» вынуждают конкуренты: сложная рыночная конъюктура добивает в первую очередь крупных производителей. У тех, кто содержит крупные производства, сильно выросли издержки из-за ковидных ограничений. Одна только цена контейнерной доставки выросла с почти $2 тыс. до $15 тыс.

Кроме того, они столкнулись с ростом цен на комплектующие из-за увеличения стоимости металла на мировом сырьевом рынке, задержками поставок. Все вместе дало негативный эффект, и в следующем году ситуация ситуация может быть еще более сложной.