Производителю велосипедов Stels грозит банкротство
В арбитражный суд Московской области поступило заявление ФНС о признании Кубинского велозавода несостоятельным. Он принадлежит ООО «Веломоторс», одному из крупнейших велопроизводителей России, который выпускает технику под брендом Stels. Эксперты убеждены, что грядет передел рынка, совокупный объем которого оценивается в 50 млрд рублей. Все это только усугубит велосипедный дефицит в стране, а также приведет к росту цен более чем на треть, пишет журнал «Компания».
В Минпромторге изданию сообщили, что российскому рынку велосипедов в среднем нужно до 4,3 млн единиц в год, причём 30-34% из них производят с разной степенью локализации на российских заводах, остальной объём импортируется. Большая часть велосипедов поставляется из Китая, там производят и технику российских брендов. Отличием Stels являлось то, что сварку рам для него проводили в России.
Причина, по которой от лица ФНС России МРИ №22 по МО зарегистрирован иск, точно неизвестна. Закон гласит, что процедуру банкротства могут инициировать, если сумма недоимок превысила 300 тыс. руб., без учёта пеней и штрафов, и бизнес не урегулирует её, невзирая на требования налоговых органов. Помимо этого, по данным системы СПАРК, в конце сентября ФНС приостановила операции по счетам компании.
Ожидать, что кто-то заинтересуется покупкой готового производства не приходится, считают опрошенные «Компанией» эксперты. Во-первых, изделия специфические: велосипед требователен к условиям хранения, перевозки и при этом дешев, если пересчитать стоимость на килограмм или кубический метр. Кроме того, нет соответствующих кадров, поскольку учиться и проходить практику будущим сотрудникам просто негде, отмечает директор по продукту велопроизводителя «Форвард» Игорь Губарев.
Освободившееся место с удовольствием займут другие игроки рынка, уверены представители веломагазинов. Однако, по мнению владельца веломагазинов Вадима Антюхова, нельзя утверждать, что уйти с рынка «Веломоторс» вынуждают конкуренты: сложная рыночная конъюктура добивает в первую очередь крупных производителей. У тех, кто содержит крупные производства, сильно выросли издержки из-за ковидных ограничений. Одна только цена контейнерной доставки выросла с почти $2 тыс. до $15 тыс.
Кроме того, они столкнулись с ростом цен на комплектующие из-за увеличения стоимости металла на мировом сырьевом рынке, задержками поставок. Все вместе дало негативный эффект, и в следующем году ситуация ситуация может быть еще более сложной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В нормальных странах смешную задолженность в 5000$ никто не обратил бы внимание, в США Обама просто так дал авто корпорации GM 900 миллиардов!Просто так, на поддержку отрасли, там рабочие места ценят, их не обещают как обнулённый в России, их там создают и берегут.
А у нас чиновники набрасывается на ПРОИЗВОСДТВО как гиены на кусок гнилого мяса и рвут его кусками.
В результате куча народа становится безработными, чиновники требуют увеличивать квоту на гастарбайтеров, нет налогов которые с лихвой компенсируют ценниками на продукты.
А чиновники не пробовали субсидировать производителю цены на металл и перевозки? Нет не пробовали. Они считают, что их задача жирным указующим перстом размахивать, и чужие деньги по карманам считать.
//а два года, Китаи товары поставляет, а назад нет такого объёма поставок. Нехватка и завал контеинеров получились//
Чаво? Какой такой завал - что за чушь. Проблема что ли пустые контейнеры назад отправить - китайцы за это даже сами заплатят иначе им продукцию девать будет некуда.
Нет. Только перевозки Азия-США, Азия-ЕС подорожали. За два года, Китаи товары поставляет, а назад нет такого объёма поставок. Нехватка и завал контеинеров получились, операторы потери, спросом начали компенсировать. Вот этот СТЕЛС и треснул, что все из Китая идет, своего 0,1.
""""Одна только цена контейнерной доставки выросла с почти $2 тыс. до $15 тыс."""
Как это возможно? Почему цена перевзки в ...... контейнере - железном ящике, коих сотни тысяч и которые уже давно наклепаны и которые возят грузовиками, кораблями и самолетами уже десятки лет, выросла вдруг аж в 7 раз! В семь раз вдруг вырос спрос на перевозки? Нет. Стало в семь раз меньше контейнеров из-за действий пиратов? Нет. На лицо искуственный саботаж - сговор по обрушению мировой экономки и вызову инфляции - ведь перевозки тянут за бой цену всех остальных товаров. Почему прокуратура и антимонополный комитет до сих пор не занялись расследованием о ценовом контейнерном сговоре с целью саботажа экономики?
А суть тои басни такова, россииского там, только сварнои шов. Т.е. нет никакого завода крупнейшего велопроизводителя. Велобум убил китаискии сборочныи сараи на территории России, когда у реальных производителеи, дела пошли в гору.