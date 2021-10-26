Омбудсмен Москвы предупредила о риске ухода части общепита в «подполье»
Часть кафе, ресторанов и развлекательных площадок может уйти в "подполье" из-за полного запрета на работу ночью. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, пишет ТАСС.
"Пострадает, прежде всего, сектор развлекательных мероприятий, поскольку концерты, вечеринки, свадьбы часто идут допоздна. При полном запрете ночной работы есть риск перехода части индустрии в "подполье", - заявила она, добавив, что бизнес видит решение во введении системы COVID-free на такого рода мероприятия.
Накануне президент Владимир Путин поручил главам регионов запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работу кафе и ресторанов с 23:00 до 6:00.
Ряд регионов уже объявил о таких мерах до поручения главы государства или сразу после. Так, например, в Псковской области и ХМАО ввели запрет на работу общепита на период нерабочих дней, в Челябинской области — с 25 октября, без указания даты окончания действия запрета.
На федеральном уровне нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Однако объявивший об этом Путин сразу оговорился, что регионы самостоятельно могут их продлить и вступить в период нерабочих дней раньше. В итоге в шести российских регионах они начались с 25 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это лох-даун не имеет никакой правовой основы - советую владельцам забить на всех инспекторов болт.
Если всем пересидеть месяц в жёстком карантине, то ковида вообще в стране не будет. Но интереснее же отрезать хвост кошки по частям два года, в чем я никогда не поддержу наше правительство, пронизанное атавизмом в виде бездельников и трепачей из 90-х.
Так и вижу десятки тысяч полицаев и иных структур забросивших свои дела и направленных на проверку кодов с паспортами в общепит. Хотя ...это вполне возможно. Сегодня на каждых 30 совершеннолетних челов
, включая стариков в РФ приходится 1 опричник или мытарь, и если учесть , что общепит посещают только одна десятая из этих 30 , то на каждого силовика придётся по 3 чёловека, движение которых они могут отследить тупо онлайн по телефону.
Это как, с 23:00 до 6:00 короновирус особенно активен? Прямо прыг и загрыз?
Самое вкусное это всегда что-то запретное