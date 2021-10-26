В отношении охранника, сломавшего позвоночник ребенку, заведено дело

Против 53-летнего охранника магазина в Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего).

Было установлено, что днем 19 октября в магазине по адресу ул. проспект Дзержинского 1/4 в Дзержинском районе Новосибирска дежурный оператор на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие.

Сообщалось, что охранник подошел к ребенку, который выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего ударил по спине рукой. По данным местных СМИ, у мальчика был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.10.2021, 16:03
    Гость: В2831

    Как такую мразь взяли работать охранником? Во-первых охранника надо сажать минимум на 5лет "крытой", чтобы знал как на ребенка,ни за что,поднимать руку свою поганую.Во-вторых взыскать с него за моральный и материальный ущерб в размере двух миллионов рублей.В-третьих привлечь к административной ответственности,по полной, директора магазина и начальника службы охраны этого магазина.

  3. 26.10.2021, 15:42
    Гость: И правильно сделал, что послал

    это двуногое существо, паразитирующее на шее народа. Это же самый обыкновенный тунеядец и дармоед.

  4. 26.10.2021, 14:51
    Гость: Юри_й

    а если бы какой нить горный ара, его послал, охранник такую же прыть показал или извинился бы и пошел дальше?

  5. 26.10.2021, 14:43
    Гость: Ты дурак что ли?

    Даже если и послал, и что?

    Обязанность охраны в чем?
    1. Следить за порядком (дебоширов пресекать, правда от них они отходят, по башке можно получить).
    2. В случае чего вызвать полицию.

    Все - никаких других прав у него нет. Ни задерживать, ничего он не может делать...

    Бывает посмотришь на охрану эту, так это пипец, короли блин, всех мастей... ))

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