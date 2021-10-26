В отношении охранника, сломавшего позвоночник ребенку, заведено дело

12:26 26.10.2021

Против 53-летнего охранника магазина в Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего).

Было установлено, что днем 19 октября в магазине по адресу ул. проспект Дзержинского 1/4 в Дзержинском районе Новосибирска дежурный оператор на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие.

Сообщалось, что охранник подошел к ребенку, который выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего ударил по спине рукой. По данным местных СМИ, у мальчика был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.