В отношении охранника, сломавшего позвоночник ребенку, заведено дело
Против 53-летнего охранника магазина в Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего).
Было установлено, что днем 19 октября в магазине по адресу ул. проспект Дзержинского 1/4 в Дзержинском районе Новосибирска дежурный оператор на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие.
Сообщалось, что охранник подошел к ребенку, который выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего ударил по спине рукой. По данным местных СМИ, у мальчика был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Идиот ! Вот такие жандармы у РЕЖИМА .
Как такую мразь взяли работать охранником? Во-первых охранника надо сажать минимум на 5лет "крытой", чтобы знал как на ребенка,ни за что,поднимать руку свою поганую.Во-вторых взыскать с него за моральный и материальный ущерб в размере двух миллионов рублей.В-третьих привлечь к административной ответственности,по полной, директора магазина и начальника службы охраны этого магазина.
это двуногое существо, паразитирующее на шее народа. Это же самый обыкновенный тунеядец и дармоед.
а если бы какой нить горный ара, его послал, охранник такую же прыть показал или извинился бы и пошел дальше?
Даже если и послал, и что?
Обязанность охраны в чем?
1. Следить за порядком (дебоширов пресекать, правда от них они отходят, по башке можно получить).
2. В случае чего вызвать полицию.
Все - никаких других прав у него нет. Ни задерживать, ничего он не может делать...
Бывает посмотришь на охрану эту, так это пипец, короли блин, всех мастей... ))