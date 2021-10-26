Зеленский пообещал «вернуть Крым» вслед за «скифским золотом»

Фото с сайта wikimedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о решении Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота», заявил, что «сначала вернем скифское золото, а затем и Крым».

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам минюста, МИДа и минкультуры — за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым», — написал Зеленский в своем блоге в Twitter.

Сегодня, во вторник, Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию «скифского золота», состоящую из двух тысяч экспонатов, пишет РИА «Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Несколько сотен предметов из крымских музеев были отправлены на выставку в Нидерланды в феврале 2014 года — до присоединения Крыма к РФ. После завершения выставки «скифское золото» стало предметом споров. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать Крыму экспонаты.

Представители музеев и Минкультуры России после решения суда объявили, что оно будет оспорено. В январе 2017 года российская сторона подала апелляцию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2021, 16:58
    Гость: Не дождутся.

    Крым это не скифское золото, Крым - скифская плита! И на выставку в Нидерланды прибудет не скоро.

  4. 26.10.2021, 16:16
    Гость: Совет Киеву:

    Логичнее продать украденный подарок,
    Бесплатно получив, а возвратив с наваром,
    Причём, естественно, по рыночной цене...
    Не вечною же быть из-за него грызне!

  5. 26.10.2021, 16:09
    Гость: профессор

    Такое ощущение, что судьи Апелляционного суда Амстердама не смотрят Кисель ТВ и не знают, что в оккупированном Крыму оккупанты провели фейковый опрос под дулами автоматов местных сил самообороны. Результаты этого фейкового опроса в Кремле ставят выше, чем ныне действующий российско-украинский договор о границе, подписанный Путиным, ратифицированный Думой и одобренный Советом Федерации. Весь мир, как всегда, идёт не в ногу...

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