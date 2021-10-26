Зеленский пообещал «вернуть Крым» вслед за «скифским золотом»

15:08 26.10.2021

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о решении Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота», заявил, что «сначала вернем скифское золото, а затем и Крым».

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам минюста, МИДа и минкультуры — за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым», — написал Зеленский в своем блоге в Twitter.

Сегодня, во вторник, Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию «скифского золота», состоящую из двух тысяч экспонатов, пишет РИА «Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Несколько сотен предметов из крымских музеев были отправлены на выставку в Нидерланды в феврале 2014 года — до присоединения Крыма к РФ. После завершения выставки «скифское золото» стало предметом споров. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать Крыму экспонаты.

Представители музеев и Минкультуры России после решения суда объявили, что оно будет оспорено. В январе 2017 года российская сторона подала апелляцию.