Школы и детские сады Адыгеи смогут посещать только дети привитых родителей

09:57 26.10.2021

По окончании школьных каникул и нерабочих дней в Адыгее очное посещение школ и детских садов станет возможным только для детей, у которых члены семьи вакцинированы от коронавируса или переболели не более полугода назад.

«С 8 ноября текущего года группы в детских садах и классы в школах Майкопского района для очного посещения будут формироваться в соответствии с эпидемиологической обстановкой из числа детей, чьи родители и члены семей прошли вакцинацию», - цитирует Regnum заявление администрации района.

При этом власти мотивируют свое решение тем, что среди педагогического состава привитыми являются 80%, а среди родителей школьников и воспитанников детских садов - 35%.