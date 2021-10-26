Школы и детские сады Адыгеи смогут посещать только дети привитых родителей

По окончании школьных каникул и нерабочих дней в Адыгее очное посещение школ и детских садов станет возможным только для детей, у которых члены семьи вакцинированы от коронавируса или переболели не более полугода назад. 

«С 8 ноября текущего года группы в детских садах и классы в школах Майкопского района для очного посещения будут формироваться в соответствии с эпидемиологической обстановкой из числа детей, чьи родители и члены семей прошли вакцинацию», - цитирует Regnum заявление администрации района.

При этом власти мотивируют свое решение тем, что среди педагогического состава привитыми являются 80%, а среди родителей школьников и воспитанников детских садов - 35%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2021, 16:50
    Гость: Гость

    «Страна победившая фашизм» и «страна победившего фашизма». Всего пара букв, а как меняется смысл.

  3. 26.10.2021, 15:08
    Гость: alex

    кто пойдет-то? где общение, согласованность какая-то..все так и будут молча на диванах ахать и водку жрать, поднимая прибыль у буржуев. А они будут материально помогать лоббировать укольчики. Гауляйтеров -то наплодилось, оп их мать!..

  5. 26.10.2021, 14:55
    Гость: уж

    так вас никто не заставляет колоться, вам только запрещают пользоваться разными вещами. уж в чем чем, а в словоблудии им нет равных.

Все комментарии (34)
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