Школы и детские сады Адыгеи смогут посещать только дети привитых родителей
По окончании школьных каникул и нерабочих дней в Адыгее очное посещение школ и детских садов станет возможным только для детей, у которых члены семьи вакцинированы от коронавируса или переболели не более полугода назад.
«С 8 ноября текущего года группы в детских садах и классы в школах Майкопского района для очного посещения будут формироваться в соответствии с эпидемиологической обстановкой из числа детей, чьи родители и члены семей прошли вакцинацию», - цитирует Regnum заявление администрации района.
При этом власти мотивируют свое решение тем, что среди педагогического состава привитыми являются 80%, а среди родителей школьников и воспитанников детских садов - 35%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Страна победившая фашизм» и «страна победившего фашизма». Всего пара букв, а как меняется смысл.
Мдя, на Конституцию все давно уже положили болт...
кто пойдет-то? где общение, согласованность какая-то..все так и будут молча на диванах ахать и водку жрать, поднимая прибыль у буржуев. А они будут материально помогать лоббировать укольчики. Гауляйтеров -то наплодилось, оп их мать!..
судьи не на вашей стороне, они играют на стороне вашего противника.
так вас никто не заставляет колоться, вам только запрещают пользоваться разными вещами. уж в чем чем, а в словоблудии им нет равных.