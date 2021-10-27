Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
Подтолкнуть вакцинацию
АКОРТ и АКИТ (объединяют крупнейшие розничные сети в стране) предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. Такие ограничения для сферы торговли, за исключением супермаркетов и аптек, на время вынужденных выходных с 30 октября по 7 ноября ввели власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В некоторых субъектах нерабочие дни и связанные с ними ограничения наступят раньше, плюс у губернаторов есть право продлить каникулы.
Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных.
Об это сказано в письме ассоциаций вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. В пресс-службе кабмина сказали «Известиям», что получили обращение и направили его в Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что рассмотрят предложения «в установленном порядке».
- Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом, - подчеркнули организации в своем письме.
В документе также указано, что отрасль разработала специальный регламент функционирования в пандемию. Он подразумевает строгое соблюдение санитарных мер в магазинах: персонал и покупатели носят маски, пользуются антисептиками. Согласно регламенту, магазины должны постараться разделять потоки посетителей на вход и выход, дезинфицировать поверхности, отправлять сотрудников питаться группами по расписанию.
Окно в Европу
В ассоциациях предложили обратить внимание на зарубежный опыт стимулирования вакцинации. Авторы письма напомнили: с 1 июля во всех странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии начали работать цифровые сертификаты COVID-19 в формате QR-кодов. Их выдавали тем, кто привился, переболел коронавирусом или прошел тестирование. В зависимости от действующих в стране ограничений документ позволял посещать ряд общественных мест: рестораны, музеи, концерты. 25 октября стало известно, что российский Минздрав согласовал форму таких сертификатов.
Авторы письма указали, что меры позволили государствам отменить ковидные ограничения при достижении определенной доли вакцинированных граждан. Например, в Норвегии сняли запреты, когда удалось привить 90% населения, в Исландии - при показателе 87%, в Дании - при 80%, в Швеции - при 77%.
Аналогичные требования были и в Израиле, где действовали «зеленые пропуска» (ковид-паспорта) - без них невозможно было попасть на работу или общественные площадки. Такие документы могли получить вакцинированные или переболевшие люди.
- Контроль за темпами вакцинации является наиболее эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - сказал «Известиям» президент АКИТа Артем Соколов. - Многие страны уже ослабили ограничения, введенные на фоне пандемии, некоторые отменили их полностью. Повысить уровень вакцинации в стране можно и с помощью финансового стимулирования.
На днях мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир в столице среди тех, кто сделает прививку. Такой подход можно применить к оплате ЖКХ: давать скидку прошедшим вакцинацию, считают в АКИТ.
Учесть все интересы
С коллегами из торговых ассоциаций согласны представители моллов. Как рассказал «Известиям» президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров, организация предложила столичной мэрии допустить работу ТЦ в регионе, пуская в них только граждан с QR-кодами.
Уточним: во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября власти Москвы распорядились приостановить работу сферы торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек. Но в основном вакцинированные продавцы (80%, в отдельных центрах на 100%) и привитые либо переболевшие покупатели вряд ли опасны друг для друга, отметил Булат Шакиров. Если Москва рассмотрит этот сценарий, его могут предложить и другим регионам, считает он.
Политика вакцинации от коронавируса должна быть максимально взвешенной, сказал «Известиям» политолог Дмитрий Орлов. По его мнению, допустимо использование «пряника», а вот «кнута» - нет.
Преференции и льготы для тех, кто привился от инфекции, востребованы, их следует вводить последовательно, добавил эксперт. Это не должно приводить к ограничению реальных прав тех, кто не сделал прививку, уверен он.
Автор: Евгения Перцева
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ретиво за шприцы взялись мракобесы!
Хиляк, если к лешему их не пошлёт,
То сам на себя пусть пеняет народ!
Гость:Федот да не Тот.
НЕ надо верить фейкам,что вирус ковида не существует?
Когда его встретите-то поймете.
"понаехавший" молодчик с 8 ноября опять решил обокрасть пенсионеров, заблокировав неуколовшимся пенсионерам бесплатный проезд по социальной карте.
В прошлый раз он "срубил" на этом 13 миллиардов рублей.
Имеет желание повторить.
Мосгордумка, закон которой (о льготном проезде) он нарушает, молчит в тряпку.
Безопаснее колоть каким нибудь инертным порошком способным вызвать выброс антител, чем колоть "вакцинами" содержащими вирусы.
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разумеется.
однако тут Сразу видна многоэтажная Ложь.
1) Государство(Левые) Создало Говид - это Доказанный ФАКТ.
и как же Левые Террором принуждают "бороться" с вирусом Ими Созданным?
в это трудно поверить - оказывается надо вкалывать другой вирус, тоже Созданный по приказу Левых..
во какая загогулина.
и ведь зомби-Болваны в Это Верят!!!
2) как заставить Болванов колоться Генной Бурдой созданной по приказу Левых?
правильно, надо обьявить что "альтернтииивыыыы нееет".. знакомый лозунг, правда?
это мол такой "Новый" вирус, что имунная система не может с ним бороться - Только Новый Левацкий вирус может создать иммунитет.
и Это тоже была ЛОЖЬ(как все остальное).
да, это Новый вирус и его создали Левые.
но создали на основе уже существовших ранее коронавирусов.
оказалось, что Имунная система человека умнее Левацких дебилов и Может противостоять Говиду без Генной модификации ДНК человека, которую Навязывают Террором Левые.
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зматим под занавес, что-бы не придумали Левые - это Всегда надо Навязывать при помощи Террора.
может наконец уже послать этих Террористов куда подальше?
Но мы ,брата, народ непобедимый,
Нам карантин,глядишь,прибавит сил.
Мы отсидим,потом достигнем виллы
И все припомним тем, кто пошутил
Гарик Кричевский Про коронавирус
Скорей бы....