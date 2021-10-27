Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех

10:03 27.10.2021

Ради сохранения прибыли торговые сети готовы пойти на многое и уже дошли до обязательной вакцинации, которая, по их мнению, позволит избежать закрытия магазинов в нерабочие дни

Подтолкнуть вакцинацию



АКОРТ и АКИТ (объединяют крупнейшие розничные сети в стране) предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. Такие ограничения для сферы торговли, за исключением супермаркетов и аптек, на время вынужденных выходных с 30 октября по 7 ноября ввели власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В некоторых субъектах нерабочие дни и связанные с ними ограничения наступят раньше, плюс у губернаторов есть право продлить каникулы.

Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных.

Об это сказано в письме ассоциаций вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. В пресс-службе кабмина сказали «Известиям», что получили обращение и направили его в Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что рассмотрят предложения «в установленном порядке».

- Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом, - подчеркнули организации в своем письме.

В документе также указано, что отрасль разработала специальный регламент функционирования в пандемию. Он подразумевает строгое соблюдение санитарных мер в магазинах: персонал и покупатели носят маски, пользуются антисептиками. Согласно регламенту, магазины должны постараться разделять потоки посетителей на вход и выход, дезинфицировать поверхности, отправлять сотрудников питаться группами по расписанию.

Окно в Европу



В ассоциациях предложили обратить внимание на зарубежный опыт стимулирования вакцинации. Авторы письма напомнили: с 1 июля во всех странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии начали работать цифровые сертификаты COVID-19 в формате QR-кодов. Их выдавали тем, кто привился, переболел коронавирусом или прошел тестирование. В зависимости от действующих в стране ограничений документ позволял посещать ряд общественных мест: рестораны, музеи, концерты. 25 октября стало известно, что российский Минздрав согласовал форму таких сертификатов.

Авторы письма указали, что меры позволили государствам отменить ковидные ограничения при достижении определенной доли вакцинированных граждан. Например, в Норвегии сняли запреты, когда удалось привить 90% населения, в Исландии - при показателе 87%, в Дании - при 80%, в Швеции - при 77%.

Аналогичные требования были и в Израиле, где действовали «зеленые пропуска» (ковид-паспорта) - без них невозможно было попасть на работу или общественные площадки. Такие документы могли получить вакцинированные или переболевшие люди.

- Контроль за темпами вакцинации является наиболее эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - сказал «Известиям» президент АКИТа Артем Соколов. - Многие страны уже ослабили ограничения, введенные на фоне пандемии, некоторые отменили их полностью. Повысить уровень вакцинации в стране можно и с помощью финансового стимулирования.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир в столице среди тех, кто сделает прививку. Такой подход можно применить к оплате ЖКХ: давать скидку прошедшим вакцинацию, считают в АКИТ.

Учесть все интересы



С коллегами из торговых ассоциаций согласны представители моллов. Как рассказал «Известиям» президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров, организация предложила столичной мэрии допустить работу ТЦ в регионе, пуская в них только граждан с QR-кодами.

Уточним: во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября власти Москвы распорядились приостановить работу сферы торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек. Но в основном вакцинированные продавцы (80%, в отдельных центрах на 100%) и привитые либо переболевшие покупатели вряд ли опасны друг для друга, отметил Булат Шакиров. Если Москва рассмотрит этот сценарий, его могут предложить и другим регионам, считает он.

Политика вакцинации от коронавируса должна быть максимально взвешенной, сказал «Известиям» политолог Дмитрий Орлов. По его мнению, допустимо использование «пряника», а вот «кнута» - нет.

Преференции и льготы для тех, кто привился от инфекции, востребованы, их следует вводить последовательно, добавил эксперт. Это не должно приводить к ограничению реальных прав тех, кто не сделал прививку, уверен он.

Автор: Евгения Перцева