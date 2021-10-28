ФСО предложила запретить кататься на самокатах по Красной площади

Сапоги только топчут, расход-то какой! Вот и сделали группу бойцов-самокатчиков ФСО, как в начале прошлого века. Были такие армейские подразделения, самокатчики, правда им велосипеды давали, а не самокаты...

Раз уж мы в феодализм и средневековье "взор свой обращаем", то многому следует у предков научиться.

Если и дальше так пойдёт, надо из них кавалерию делать, пусть верхом охраняют, это экологически верное решение, хотя лошади газ в атмосферу выделяют и дают ценное удобрение - конский навоз! Но если навоз садоводам и огородникам предложить, то ещё и прибыток будет, будут сзади конников бегать и совками подбирать... массовка получится, впереди ФСО верхом, а за ними граждане с вёдрами и совками, сила-то какая! Зелёная энергетика отдыхает! В холода хорошо, верхом на лошади не так холодно, а сборщикам удобрения от навоза теплее, на отопление расходы меньше.