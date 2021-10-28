ФСО предложила запретить кататься на самокатах по Красной площади
Федеральная служба охраны (ФСО) выступила с предложением запретить передвигаться по территории Красной площади и Александровского сада на велосипедах, роликах и самокатах.
Как пишет РБК, данный запрет предлагается внести в правила посещения московского Кремля.
В ФСО отметили, что данная мера необходима, чтобы "повысить уровень безопасности граждан", посещающих Красную площать, Александровский сад и другие территории Кремля.
Напомним, что в июне власти Москвы установили предельную скорость для электросамокатов - 25 км/ч в обычных зонах и 15 км/ч - около парков и зон с оживленным пешеходным трафиком, в частности, на Патриарших прудах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И енто правильно! На Красной площади можно кататься только на танках.
На самокате да ещё и с коротким стволом... это уже тачанка будет.. проблемы с мешающими им ездиить пешеходам оне будут решать как кавалерия с пехотой ?!
Кто как обзывается...тот, сам так называется
Сапоги только топчут, расход-то какой! Вот и сделали группу бойцов-самокатчиков ФСО, как в начале прошлого века. Были такие армейские подразделения, самокатчики, правда им велосипеды давали, а не самокаты...
Раз уж мы в феодализм и средневековье "взор свой обращаем", то многому следует у предков научиться.
Если и дальше так пойдёт, надо из них кавалерию делать, пусть верхом охраняют, это экологически верное решение, хотя лошади газ в атмосферу выделяют и дают ценное удобрение - конский навоз! Но если навоз садоводам и огородникам предложить, то ещё и прибыток будет, будут сзади конников бегать и совками подбирать... массовка получится, впереди ФСО верхом, а за ними граждане с вёдрами и совками, сила-то какая! Зелёная энергетика отдыхает! В холода хорошо, верхом на лошади не так холодно, а сборщикам удобрения от навоза теплее, на отопление расходы меньше.
Не надо Мавзолей фанерой закрывать, и не надо забывать, что правит нашей страной хунта из бывших членов КПСС, карьеристов и деляг. Для них Красная площадь - место для шоу, а их святые места там, где они чужие деньги сгребают в свои дырявые карманы. Вот там их святость, а наша святость в сердце и нашей памяти.