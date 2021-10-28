Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов

Без Онищенко турки пошли в разнос, давят сирийцев в Идлибе, показывая волосатый зад путинскому воинству. Пятикилометровая колонна техники- попробуй разбомби!

И надо понимать восточный взгляд на вещи, проглотив сбитый самолет и убитого дипломата Путин потерял лицо и не достоин уважительного отношения. Ведь Эрдоган так и не принес в положенной в данном случае форме извинений за самолет, пробормотав нечто невразумительное, что после долгих осмыслений и пережевывания смысла перевода Путин решил счесть за благо приемлемым, чтобы не потерять лица у своего народа и во всем мире.

И у воров имеется своя честь и свой этикет в общении и нарушать их западло любому.