Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов
С 29 октября Роспотребнадзор приостанавливает ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня пестицидов, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
"В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - говорится в сообщении.
Означенная продукция была завезена из Турции.
Для недопущения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний с 29 октября приостанавливается ввоз турецких мандаринов на территорию России, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дурак, читай по буквам. Кремлевские не стреляли , кремлевские приравняли.
А в каком то смысле ты прав, потому что кремлевские и киевские из одной бочки сионо- фашисто- либералов.
И правильно сделал! С них кожура не отходит, только после кипячения.
Кремлёвские убивают седьмой год? Кремлёвские обещали что дети донбасса будут сидеть в подвалах? Д.Б.!
в кондитерских изделиях Марсах, Сникерсах, Нутеллах, "шоколадных" конфетах только пишут на этикетке - "КОНДИТЕРСКИЙ ЖИР"! А колёса смазывают в телегах какие ещё имеются в рагульских деревнях.
Без Онищенко турки пошли в разнос, давят сирийцев в Идлибе, показывая волосатый зад путинскому воинству. Пятикилометровая колонна техники- попробуй разбомби!
И надо понимать восточный взгляд на вещи, проглотив сбитый самолет и убитого дипломата Путин потерял лицо и не достоин уважительного отношения. Ведь Эрдоган так и не принес в положенной в данном случае форме извинений за самолет, пробормотав нечто невразумительное, что после долгих осмыслений и пережевывания смысла перевода Путин решил счесть за благо приемлемым, чтобы не потерять лица у своего народа и во всем мире.
И у воров имеется своя честь и свой этикет в общении и нарушать их западло любому.