Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов

С 29 октября Роспотребнадзор приостанавливает ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня пестицидов, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

"В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - говорится в сообщении.

Означенная продукция была завезена из Турции.

Для недопущения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний с 29 октября приостанавливается ввоз турецких мандаринов на территорию России, подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2021, 21:00
    Гость: Гость

    Дурак, читай по буквам. Кремлевские не стреляли , кремлевские приравняли.
    А в каком то смысле ты прав, потому что кремлевские и киевские из одной бочки сионо- фашисто- либералов.

  2. 28.10.2021, 20:10
    Гость: надзор приостановил ввоз турецких мандаринов

    И правильно сделал! С них кожура не отходит, только после кипячения.

  3. 28.10.2021, 19:54
    Гость: Кремлевские стреляли с Байрактара? Д.Б.!

    Кремлёвские убивают седьмой год? Кремлёвские обещали что дети донбасса будут сидеть в подвалах? Д.Б.!

  4. 28.10.2021, 19:49
    Гость: Врать не надо! Везде за рубежом жрут пальмовое масло

    в кондитерских изделиях Марсах, Сникерсах, Нутеллах, "шоколадных" конфетах только пишут на этикетке - "КОНДИТЕРСКИЙ ЖИР"! А колёса смазывают в телегах какие ещё имеются в рагульских деревнях.

  5. 28.10.2021, 19:05
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Без Онищенко турки пошли в разнос, давят сирийцев в Идлибе, показывая волосатый зад путинскому воинству. Пятикилометровая колонна техники- попробуй разбомби!
    И надо понимать восточный взгляд на вещи, проглотив сбитый самолет и убитого дипломата Путин потерял лицо и не достоин уважительного отношения. Ведь Эрдоган так и не принес в положенной в данном случае форме извинений за самолет, пробормотав нечто невразумительное, что после долгих осмыслений и пережевывания смысла перевода Путин решил счесть за благо приемлемым, чтобы не потерять лица у своего народа и во всем мире.
    И у воров имеется своя честь и свой этикет в общении и нарушать их западло любому.

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